日韓防長橫須賀會談 推升防務合作

記者施欣妤／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎30日在橫須賀的日本海上自衛隊總部，接待南韓防長安圭伯，兩人商討印太區域與全球安全議題，並同意在人工智慧（AI）技術與無人系統等國防領域提升合作。

選在小泉家鄉會晤 建立互信

日本「共同社」報導，小泉進次郎選在家鄉神奈川縣橫須賀，接待來訪的安圭伯，意在建立互信。小泉表示，這是第一次在自己的故鄉舉行日韓防長會議，希望藉此打開日韓防衛合作之門。兩人繼去年11月在馬來西亞的東協防長擴大會議後，再次舉行日韓防長會談，這也是南韓防長時隔1年半再次訪日。

重申雙邊戰略合作重要性

小泉強調，日韓、美日韓防務合作比以往任何時刻都重要，重申日前日韓峰會所確認的雙邊戰略合作重要性，希望防衛部門延續此理念，深化合作。安圭伯則說，希望本次會談進一步推動日韓關係向前邁進，也提及近期將舉行的日本眾議院選舉，並祝福小泉取得壓倒性勝利。

小泉特別提到，南韓空軍「黑鷹」特技飛行隊28日首度降落沖繩那霸機場，並由日本空自支援加油作業，還與空自特技飛行隊「藍色衝擊波」交流，為日韓防務合作開啟新時代。安圭伯此行也訪問了位在橫須賀的美國海軍第7艦隊司令部和日本防衛大學。

小泉進次郎（左）在家鄉橫須賀迎接安圭伯來訪，重申將致力提升日韓防務合作。（達志影像／美聯社）

日韓防長在日本海上自衛隊總部以球會友，建立信賴關係。（達志影像／美聯社）