日韓預計明年1月舉行首腦會談 高市早苗邀李在明訪奈良

日韓兩位領導人在10月份的APEC峰會上會晤時，確認將開展「穿梭外交」，兩國政府目前正在協調安排最早於明年1月中旬在奈良舉行峰會。

日韓首腦會談可能在高市早苗的故鄉奈良登場。（圖／NNN）

據NHK報導，日本多位政府消息人士透露，日韓峰會的可能地點之一是首相高市早苗的故鄉奈良。高市早苗和李在明在今年10月在韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間首次會晤，並於11月在南非舉行的二十國集團（G20）峰會期間再次會晤，雙方確認了將開展「穿梭外交」，當時李在明也表達了想要訪問高市家鄉的意願。

在10月的會晤中，李在明表示：「下次輪到韓國訪問日本，我希望能在東京以外的某個地方城市與她會面。」而高市早苗則希望邀請李在明訪問她的家鄉奈良，以增進彼此的信任。

兩國政府預計將開始全面協調，並會考慮諸如國會例會召開日期等因素，預計最早於明年1月中旬舉行。

一位外務省官員表示，在中日關係日趨緊張的背景下，「我們希望藉此機會強調加強日韓合作」。

