日韓領導人奈良會談！強化雙邊信任 聚焦未來合作與區域安全

日本首相高市早苗與韓國總統李在明的日韓首腦會談於當地時間13日下午在奈良市一家飯店舉行。會談中，高市早苗表示希望藉由李在明此次訪問，將日韓關係推向更高層次。兩位領導人預計於下午4時30分左右舉行聯合記者會，說明會談成果。

南韓總統李在明與日本首相高市早苗在奈良舉行日韓首腦會談。（圖／NNN）

會談於下午2時左右在奈良市內的飯店展開，先進行了約20分鐘的小規模會議，隨後從下午2時30分左右開始進行了約1小時的全體會議。全體會議開始時，兩位領導人面帶微笑握手致意。

據NHK報導稱，高市早苗在會議上表示：「很高興能在我的家鄉奈良歡迎李總統。與李總統一同推進日韓關係，讓兩國在區域穩定方面發揮合作作用的想法更加堅定。希望以總統此次訪問為契機，讓今年成為日韓關係發展到更高層次的一年。」

李在明則回應：「奈良在古代是朝鮮半島與日本交流的中心。我們之間曾有一段痛苦的過去，但已經過了國交正常化60年，迎來了花甲之年。在瞬息萬變的國際秩序中，兩國合作至關重要。如果高市首相和我能夠攜手合作，兩國國民能夠齊心協力，我們就能朝著新的未來邁進。」

此次會談具體內容尚未公開，但據了解，雙方確認將深化領導人之間的信任關係，並持續進行領導人互訪的「穿梭外交」，使兩國關係以積極的態度穩定發展。

值得關注的是，李在明上週才訪問中國大陸並與習近平主席會談，正值日中關係惡化之際。因此，此次會談也可能就包括中國大陸在內的區域情勢以及經濟安全保障領域的合作交換了意見。

此次日韓首腦會談選在高市首相的家鄉奈良舉行相當罕見。政府相關人士表示：「在東京以外的地方，特別是在高市首相的家鄉接待，目的是營造更加輕鬆的氣氛進行坦率的意見交換，並藉此機會加強個人信任關係。」

