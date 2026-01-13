日韓領袖奈良峰會 續推穿梭外交

記者廖子杰／綜合報導

日本首相高市早苗與南韓總統李在明，13日在奈良縣舉行會談，3個月內二度舉行峰會。2人就當前全球局勢和深化兩國合作展開討論，也一致同意持續推動領袖互訪的穿梭外交。

李在明13日乘專機抵達日本關西國際機場，展開2天的訪日行程，下午前往高市早苗的故鄉奈良縣展開會談，繼去年10月30日南韓慶州亞太經濟合作會議（APEC）之後，再次會面。

推動雙邊關係 盼提升至更高層次

高市早苗開場致詞時表示，「衷心期盼在今年把日韓關係提升至更高層次」，雙方除將持續拓展經濟安全等領域的合作，也將在推動雙邊關係向前發展的同時，共同為維護區域穩定發揮應有角色。李在明則回應，面對變幻莫測的國際情勢，「韓日合作較以往任何時候、任何事情更加重要」，盼望雙方「向更加光明的未來攜手前行」。

2人也針對川普政府動向，以及中共、北韓等區域局勢交換意見，並重申美日韓同盟的重要性。由於近期日「中」關係緊張，此次兩位領袖展現高度互信，也向國際社會傳達日韓深化合作的立場。

《日經亞洲》指出，以往高峰會地點通常選在首都東京，但此次日韓峰會選在高市早苗的家鄉、日本關西地區古城奈良，顯示她力求超越政治，盼建立更緊密個人關係的意涵。高市14日將與李在明參訪位於奈良縣斑鳩町的法隆寺；該寺是日本首批被登錄至世界文化遺產的建築之一。

高市早苗13日在家鄉奈良接待李在明，峰會選址別具深意。（達志影像／美聯社）