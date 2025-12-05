日韓領袖峰會1月或登場！怕被川普出賣 韓對中日爭端冷眼旁觀

編譯林浩博／綜合報導

由於中、日兩國交惡，原定明年1月的中日韓三國領導人峰會已經告吹。取而代之的，是南韓總統李在明尋求與中國、日本的領袖分別會面。據共同社5日的報導，日本首相高市早苗可能與李在明，於1月中旬在奈良舉行會談。至於日、韓同為美國的亞太盟友，眼看川普外交「交易」當道，均憂心其會偏袒中國。南韓試圖獨善其身，表明不在中日紛爭選邊站，也無意居中調停。

美國總統川普10月底的亞洲行，第二站來到日本與首相高市早苗第一次會面。專家直言，高市可能本來寄望這次會談的成功，會讓川普第一時間在中日爭端就為她發聲。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

日韓峰會

共同社引述匿名的外交知情人士指出，高市正在安排1月中旬於自己家鄉奈良，與李在明會面。韓媒《東亞日報》也報導，南韓正在推動該月李在明訪問中、日兩國。

外界猜測，李在明有意協調中日緊張，但該說法遭到南韓官員否認。一名韓方官員告訴《東亞日報》，南韓目前聚焦鞏固自身與中國、日本的雙邊關係，無意充當協調者，因為這樣做對南韓並無益處。

李在明3日於首爾的發言，也表明了「中立」的立場，不願涉入中日外交風波。李在明說道：「與其偏向中日任一方，倒不如尋找各方能夠和諧共處的方式；......在條件許可下，再積極斡旋發揮調解作用，這才是最理想的處理方法。」

南韓總統李在明。據悉他正積極安排1月連訪中、日兩國，但對協調中日緊張，卻並無意願。（圖／翻攝自李在明臉書）

川普賣台的疑慮

中國擴張不停手，美國總統川普對外政策卻是「交易」當道。《德國之聲》4日刊出分析報導，直言川普政府私下與俄羅斯協商的「28點和平計畫」，使得日本與南韓許多專家都憂心，美國拋棄烏克蘭的戲碼會在亞太地區上演，而台灣就是那個美方恐怕會丟棄的棋子。

天普大學東京校區教授金斯頓（Jeff Kingston）表示：「川普背叛烏克蘭的陰影壟罩在亞洲上空，當地的美國盟友都質疑，他們與美國的同盟是否可靠。」

「日、韓兩國都目睹了川普在討好俄羅斯、中國和北韓的獨裁者，但對自家盟友卻在貿易方面十分強硬，他們因此疑惑，一旦台灣出事，會有怎樣的發展？」

金斯頓尤其強調，中日發生爭端，川普卻未第一時間聲援日本，高市應會對此很失望。

金斯頓繼續解釋：「隨著近期川普的東京之行獲得成功，高市又同意對美投資，我想她應會預期更多的回報，...... 她會期待川普站出來，說日本是區域和平的基石、同盟的強大之類的話。但結果卻是告訴她不要挑釁中國，我想這不是她所要的強硬聲明。」

中國染指黃海

中國的侵略同樣指向南韓，如同在南海十年來的所做所為，北京持續興建海上設施，侵占兩國的黃海爭議水域。

南韓公州大學教授林恩靜（Lim Eun-jung）告訴《德國之聲》，韓方不清楚美國對黃海爭議的關注程度，也不知道一旦中國的侵略腳步加快，美國會不會協防。

林恩靜說：「我們很擔心美軍撤離南韓、美國減少駐軍的可能性，因為川普對待國際關係，都當作交易。」

川普第二任期尚未再以南韓支付的駐軍費用不夠為由，威脅說要減說軍力部署。但在他的第一任期，他常以此作為施壓籌碼。日本也面臨相同的壓力，高市已宣布將軍費開支調升至GDP 2%的比重，雖然仍低於川普的要求，但日方認為已是在正確的方向。

