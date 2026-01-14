即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗昨（13）日在故鄉奈良與南韓總統李在明舉行領袖會談，會後兩人驚喜同台打鼓，即興演奏韓國天團BTS的〈Dynamite〉，以及近期爆紅的Netflix動畫《Kpop獵魔女團》插曲〈Golden〉，現場氣氛歡樂，也令全場驚喜。事後日本首相官邸與高市早苗也發布影片與照片，闡述感想。

眾所皆知，高市早苗學生時期曾加入熱音社並擔任樂團鼓手，打鼓是她過去的嗜好。高市於昨日發布的X貼文表示，去（2025）年10月在南韓的APEC峰會上見到李在明時，當時他表示他的夢想是打鼓，因此特別在此次訪日行程中，低調準備這場驚喜演出，事前並未對韓方透露。

高市也表示，「我們配合近期在金球獎獲得最佳原創歌曲獎的〈Golden〉，以及BTS的〈Dynamite〉一同演奏。李總統也表示，能夠實現長年以來的夢想、親自演奏鼓樂，感到非常開心。」李在明也在今日透過X發文表示，「在各自的節奏之上，與高市首相共同譜出和諧樂章的合奏時刻。一開始雖然有些生疏，但隨著鼓聲敲響，旋律逐漸融為一體。敲鼓一直是我長久以來懷抱的浪漫與夢想，因此，首相如此細膩體貼的安排，讓我格外感激。多虧了首相，才能透過音樂彼此分享真誠的心意，度過一段特別而難忘的時光。就如同在尊重彼此差異中調整節奏、共同演奏一般，也期待韓日兩國能在加深合作的過程中，一步一步走得更近。」

據了解，現場以高市為主奏，李在明隨興跟著節拍，並且高市還附贈教學。高市也表示，在隨後的晚宴上，總統、第一夫人和韓國代表團享用了用奈良當地食材精心烹製的日本料理。 為了繼續以穩定和麵向未來的方式發展日韓關係，日本和韓國政府將繼續密切溝通，包括積極實施「穿梭外交」。

此外，李在明此次訪日特別準備一套韓國製鼓組作為贈禮送給高市；高市則回贈一只日本製、適合戶外活動配戴的手錶，展現雙方心意。

高市也強調，日本與南韓所處的戰略環境日益嚴峻之際，日韓關係以及日韓美三邊合作的重要性正不斷提升。與李總統的會談中，雙方確認日韓兩國應攜手為地區穩定發揮各自的角色，並就包含日韓、日韓美安全保障合作在內的戰略性合作重要性進行了深入討論。演奏結束後，兩人高舉鼓棒合影、熱情握手，並在鼓棒上簽名交換，象徵日韓友好情誼。









原文出處：快新聞／日韓領袖會奈良驚喜合奏 高市早苗圓李在明「打鼓夢」

