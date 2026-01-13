日韓領袖會談將登場 高市與李在明14日擬訪法隆寺

（中央社東京13日綜合外電報導）韓國總統李在明今天上午已經飛抵日本關西國際機場，下午將在奈良縣與日本首相高市早苗召開領袖會談。這也是睽違14年，又有韓國總統為了雙邊會談，而造訪日本地方城市。

「朝日新聞」報導，這是高市與李在明第二度會面，兩人上一次會晤是在去年10月30日的韓國慶州，雙方藉亞太經濟合作會議（APEC）峰會，舉行場邊會談。

韓國方面先前對於以保守強硬派著稱的高市，抱持著警戒，不過，高市當時事前表明，「（日韓之間）有許多令人擔憂的事項，不過我最喜歡韓國海苔，也會使用韓國化妝品」。

而李在明當時與高市舉行雙邊會談時，提議訪問高市的故鄉奈良縣。而高市當時也介紹，「Nara（奈良的日文發音）在韓語中是國家的意思，奈良縣民也知道這件事」。

奈良與朝鮮半島淵源深厚，許多古代移民曾從朝鮮半島帶來佛教、建築等技術。

兩名領袖今天下午將在奈良縣一間飯店舉行會談，明天將共同訪問法隆寺。

「朝日新聞」分析，這場會談的時間點正逢中日關係惡化。高市可能也希望藉由展現日韓領袖之間的高度互信，向國內外傳達兩國關係正朝向未來與穩定方向發展。

高市去年有關「台灣有事」的發言，使日本與中國近期的關係惡化。北京當局震怒的同時，也在經濟層面上加強向日本施壓。

「朝日新聞」回顧，前一次有韓國總統為了雙邊會談造訪日本地方城市是2011年12月時任韓國總統李明博，與時任日相野田佳彥在京都會談，距今約14年。

儘管當時雙方因慰安婦問題談判破裂，日本外務省的幹部仍對此次李在明的訪問行程寄予厚望，期待「（兩國領袖互訪的）穿梭外交將邁入新階段」。（編譯：楊惟敬）1150113