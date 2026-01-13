日韓領袖會談達共識 「穿梭外交」將持續推進

韓國總統李在明與日本首相高市早苗在奈良市舉行日韓領袖會談後出席共同記者會，雙方一致同意持續推進「穿梭外交」機制，並加強兩國在供應鏈領域的合作。

日韓領導人在峰會後出席共同記者會。（圖／路透）

李在明此次訪日是繼去年8月後再度到訪。去年10月，高市首相也曾赴韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）並與李在明舉行雙邊會談，顯示兩國領導人互訪的「穿梭外交」機制已穩定運行。根據會談結果，下一輪會談將由高市早苗訪問韓國。

李在明當地時間13日上午抵達日本，中午後進入高市早苗的家鄉奈良市。兩位領導人首先進行了約20分鐘的小型會談，隨後於下午2時30分轉為全體會議，雙方就日韓關係及區域、國際情勢等議題進行了約1小時10分鐘的深入討論。

在共同記者會上，高市早苗強調：「日韓關係以及日韓美合作的重要性正日益提升。」她表示與李在明總統共同認識到日韓關係的戰略重要性，兩國應攜手為區域穩定發揮作用，並指出雙方「就包括日韓及日韓美安全保障合作在內的戰略性合作重要性達成共識」。

關於經濟合作，高市早苗透露雙方就供應鏈合作進行了深入討論，兩國領導人同意由相關部門繼續深化對話，推進具有戰略性且互惠互利的合作。

而針對北韓問題，兩位領導人一致同意日韓兩國及日美韓三國將密切合作，推動擁有核武與飛彈技術的北韓實現完全無核化。值得注意的是，李在明在會談中明確表態支持日本政府要求立即解決北韓綁架日本人質問題的立場。

此外，兩國領導人還就打擊跨境有組織詐騙問題達成共識，同意制定相關文件以加速雙方合作。

會談後，高市早苗將於14日上午陪同李在明參訪法隆寺。

