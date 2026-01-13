日韓領袖會談 李在明：韓中日有必要持續溝通合作
（中央社記者戴雅真東京13日專電）日本首相高市早苗與韓國總統李在明今天下午在高市的家鄉奈良會談，李在明在會後記者會表示，雙方就區域及全球議題交換意見，他在會中強調，「在東北亞地區，韓中日3國有必要盡可能尋找共通點，持續溝通並推動合作」。
日韓領袖會談於當地時間下午2時30分（台北時間1時30分）開始，是兩人繼去年10月在韓國慶州藉亞太經濟合作會議（APEC）舉行場邊會談後的再次見面，屬於兩國領袖互訪的「穿梭外交」一環，也是李在明與高市時隔約2個半月的第2次會晤。
由於李在明4日至7日剛訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，雙方在對中認知上的立場交流，也被視為日韓會談焦點之一。
李在明在會後聯合記者會上表示，高市去年10月訪問韓國慶州，這次則是他在就任總統後首次訪問日本地方城市。慶州與奈良都象徵古代文化與傳統，也是韓日交流與合作的重要城市，因此，他與高市這兩次首腦會談，具有更加深遠的意義。
李在明表示，今天會談中，他與高市基於兩國已建立的「穿梭外交」基礎，就持續推動韓日合作廣泛進行具體而務實的方案交流。
他表示，在經濟領域，雙方一致認為有必要超越以貿易為中心的合作，進一步推動涵蓋經濟安保、科學技術，以及共同塑造國際規範的更全方面合作，決定透過相關主管部門持續討論。同時，將在人工智慧（AI）、保護智慧財產權等領域，持續深化雙邊合作的實務對話。
李在明指出，雙方也就區域及全球議題交換意見，在國際情勢劇烈變化之際，再次確認韓日、韓美日合作對於維護區域和平與穩定的重要性。「我也強調，在東北亞地區，韓中日3國有必要盡快尋找共通點，持續溝通並推動合作」。
他表示，兩人也重申致力於朝鮮半島無核化，同意在北韓政策上保持緊密協調。
李在明最後表示，今年作為去年韓日邦交正常化60週年的延續，將是回顧60年，並為新的60年做準備的重要起點，正如他與高市透過坦率對話加深彼此理解一般，衷心期待今年能成為韓日兩國國民透過更密切交流與合作，真正靠近彼此、攜手邁向未來的「新60年元年」。（編輯：唐聲揚）1150113
