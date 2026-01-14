日韓領袖罕見「爵士鼓外交」啟新局

記者施欣妤／綜合報導

日本首相高市早苗13日與南韓總統李在明會談後，同臺進行一場爵士鼓表演；李在明還向曾為樂團鼓手的高市，致贈一套由南韓知名工匠打造的鼓，上演罕見的「爵士鼓外交」。

「韓聯社」14日報導，李在明13日訪問高市早苗的故鄉奈良，除了進行正式領袖會談，2人也透過各項活動互動交流。尤其2人在正式會談後，分別換上藍色服裝，一同演奏爵士鼓。日方表示，這是一場未提前通知的特別活動，2位領袖一起為熱門《K-POP：獵魔女團》主題曲《Golden》和南韓「防彈少年團」（BTS）熱門歌曲《Dynamite》伴奏。

廣告 廣告

高市對搖滾樂的喜好眾人皆知，李在明也投其所好，致贈一套爵士鼓。南韓總統府14日聲明指出，「爵士鼓是主導節奏的樂器，象徵強勁的推動力與靈活的協調，與高市的政治哲學相互呼應」。高市則向李在明致贈以環保材質製造的手錶等。

2人於14日共同參觀奈良的世界遺產「法隆寺」，其為世界現存最古老的木造建築物群；接著李在明與旅日韓僑舉行座談後返國，結束訪日之行。

高市（右）與李在明在正式會談後，同臺演奏爵士鼓。（達志影像／歐新社）