日韓3疫情都在上升 腹瀉近5年新高

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（10）日表示，截至今年2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑。鄰近國家，以日本、韓國而言，流感疫情呈現上升趨勢，包或A型、B型流感共同流行。另外，腹瀉的部分，國內呈現緩升趨勢，日本及韓國則是疫情嚴峻，為近5年最高。

近日寒流來襲，且臨近春節連假期間，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力。

疾管署提醒，符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗。

疫情部分，疾管署副署長林明誠說，依據疾管署監測資料顯示，今年第5週(2/1-2/7)類流感門急診就診計11萬870人次，較前1週下降6.9%；另上週(2/3-2/9)新增32例流感併發重症病例(1例H1N1、27例H3N2、4例B型)及3例流感併發重症死亡(均為H3N2)。

全球流感陽性率下降，但鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，林明誠說，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。

國內腹瀉疫情緩升 疾管署：日韓近5年同期最高

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

至於春節期間，要留意腹瀉情形。疾管署主任郭宏偉說，國內腹瀉緩升，上一週就診人次14萬600餘人次；他說明，檢出病原體以諾羅病毒為多，發生場所以餐飲旅宿為多，國際腹瀉疫情，韓國明顯增加，且是近5年同期最高；日本腹瀉部分，腸胃炎疫情呈現上升趨勢，近期5年同期最高，提醒民眾春節到日韓旅遊特別留意飲食衛生。

初一至初三開設傳染病特別門診 疾管署：可在春節防疫專區查詢

為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

依衛生局2月6日回報，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1372診次，包括2月17日(初一)：447診次、2月18日(初二)：453診次、2月19日(初三)：472診次，高於往年開設診次。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網「春節防疫專區-各縣市春節傳染病特別門診查詢」及各衛生局網站供民眾查詢。

