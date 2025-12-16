日韓7大伴手禮首登台！這盒EXO燦烈激推 米其林、老字號年菜預購開跑

生活中心／賴俊佑報導

新光三越2026年菜預購開跑，集結多家米其林星級和老字號名店。(圖／新光三越提供）

嶄新馬年即將到來！新光三越春節禮品囊括近5成獨家、近7成初登場，共嚴選258款來自台灣與世界各地的年節好禮，年菜組合精選5大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店，更首度引進7款日韓伴手禮，新光三越全台門市、skm online、APP、超市禮品城4渠道12月17日起搶先預購；另外，藏壽司首賣年節禮盒，引進有日本頭號冬之味覺美名的松葉蟹，即日起開放線上預購，限量2,500盒。

榮獲米其林綠星殊榮肯定的陽明春天－星級年菜禮盒。(圖／新光三越提供）

傳承經典上海菜品牌詠豐堂－駿馬迎春瑞滿堂年菜。(圖／新光三越提供）

米其林、老字號年菜預購開跑！7款日韓伴手禮首度登台

新光三越攜手米其林星級×老字號名店，經典年菜組到星級單品全網羅；圍爐年菜組首推連年榮獲米其林綠星殊榮肯定的陽明春天－星級年菜禮盒、傳承經典上海菜品牌詠豐堂－駿馬迎春瑞滿堂年菜、連續四年獲亞太十大餐飲金獎的蔣府宴－年菜5件組、有南門市場天下第一攤之稱的億長御坊－馬騰富貴年菜 套餐等；超人氣經典年菜單品同樣準備好，包括蟬聯4連霸米其林一星台北美福大飯店米香餐廳－紅麴滷蹄膀、台灣米其林一星中餐廳台北喜來登請客樓－御品佛跳牆、榮獲台灣米其林指南餐盤 推薦辰園－香滷牛三寶、六度獲米其林肯定膳馨－珍味干貝佛跳牆等，打造最有誠意、最有年味的團圓菜單！

EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕。 (圖／新光三越提供）

三清洞Samchungdong SOSAND綜合奶油三明治夾心餅首次登台。(圖／新光三越提供）

有鑑於日韓風潮持續席捲全台，首度擴大規模引進4大韓系首度登台伴手禮，包含人氣超高的首爾三清洞Samchungdong－SOSAND 奶油三明治夾心餅／EGGROLL 蛋捲、EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕、被封為釜山必買No.1奶油餅的Busan BADA SAND 奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜 ECHIRE 艾許貓舌餅；日系伴手禮陣容亦擴大規模，愛知縣百年蝦餅名店桂新堂、1872年創立的滋賀縣和菓子老舖たね や、年銷6000萬顆東京車站超人氣必買伴手禮品牌－提拉米蘇專賣店C3 TIRAMISÙ首度登台，就是要讓消費者在台灣即可零時差的品嚐正宗日韓美味！

新光三越亦特別打造大宗購買優惠專區，精選 12 款千元內即可入手的春節禮盒，包含星野製果－布丁銅鑼燒、金山紅－桔事花生8入+保冷袋禮盒、聖保羅－喜悅禮盒等，一次購買10盒以上更可享95折專屬優惠。同時，新光三越亦集結春節最受歡迎的生鮮果物禮盒，包括兼具顏值與質感的果漾花箱韓國梨禮盒、象徵平安吉祥，寓意 滿滿的日本青森－馬上蘋安禮盒等。而年節圍爐不可或缺的酒類，從城市好酒－寶島茶饗 馬年旺金禮盒、義式白蘭地－木盒珍藏組，到酒迷最愛的美國威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶+3 入迷你酒抽屜式禮盒，以及適合全家共享、不含酒精的無酒精儀式感粉紅氣泡飲雙瓶禮盒等全都一次到位！

藏壽司首賣年節禮盒！日本年味「嚴選豪華松葉蟹」極鮮來台。(圖／藏壽司提供）

藏壽司首次開賣「嚴選豪華松葉蟹」春節禮盒！

日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福，藏壽司為讓消費者感受日本新年風情，首次推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，為熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳嚴選把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。

松葉蟹日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。

1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒優惠價1,692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒優惠價2,952元，即日起開放預購，限量2,500盒，官方於2月2日起開始出貨。

