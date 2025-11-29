日音樂劇「美少女戰士」 北京上海杭州演出全取消

（中央社台北29日電）中日關係緊張嚴重影響各層面交流，綜合日港媒體報導，日本人氣動畫「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇近期在中國北京、上海及杭州的演出全部取消，原因為「不可抗力」。

共同社中文網今天報導，「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇中國巡演原擬於杭州、北京和上海先後展開，其中12月19至21日在北京舉辦的5場演出先前已經喊停，而原本應於昨、今（28至29日）兩日在杭州市舉行的共3場演出也取消。

另據香港01，主辦方今天進一步公布，原訂12月4至14日在上海站的演出也全數取消。

「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇官網公布了上述消息，並表示「因不可抗力而取消」。

日本首相高市早苗本月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市的表態引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施。

這場外交風暴已擴及兩國經濟、文化、娛樂等各層面交流，其中日本歌手大槻真希昨晚在上海演唱時突遭強行中止、帶離舞台；而原訂今天在上海東方體育中心舉行的「濱崎步2025亞洲巡迴演唱會-上海站」也因「不可抗力因素」而取消。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141129