日食品加工業訪台農田 有意採購台東金鑽鳳梨

台東縣延平鄉的鳳梨田剛種下金鑽鳳梨苗，預計6、7月採收。但19日就有一家日本食品加工業者，透過貿易商和鄉公所介紹來到山區的鳳梨產銷班農戶，實地觀察農民種植的情況，尤其是對這裡的環境和種植技術印象深刻。

日本食品加工業者宫城良純說道，「另外讓我驚訝的是，這裡感覺比日本更接近有機。」

延平鄉桃源村山區金鑽鳳梨產銷班大約有30位農戶，農民認為，可能種植地點在山區，風味不太一樣，才會吸引日本業者來踩線。鄉公所表示，這次日本業者主要來採購的是加工果品原料，希望能促成雙方的合作，改善農民的生活。

鳳梨農民張麗珠說：「可能也是因為氣候還是土壤的關係，鳳梨口感會不一樣。」

延平鄉鄉長余光雄表示，「舉凡在行政作業還有證明等等，還有相關一些小小的補助，我們可以挹注的、可以幫的，我們就盡量做。」

日本的食品加工業者表示，這次除了希望採購東部的鳳梨，也對台東的釋迦感到興趣，希望未來都能引進日本加工，行銷到全世界。