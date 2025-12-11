日飯店內煮「和牛火鍋」10萬網紅挨轟「丟臉」

女網友在社群分享到日本飯店內煮火鍋的照片。（圖／翻攝threads）

一名擁有超過10萬名Instagram粉絲的台灣女網友近日在日本旅遊期間，於飯店房間內自煮火鍋的行為引發爭議。這位網友在社群平台Threads上分享自己在飯店房間使用自備快煮鍋，煮食黑毛和牛、玉米、豆腐及蔬菜等食材的照片，並附文「好險我有提議帶鍋子」。這一行為立即引來台日網友強烈批評，指責她「丟臉丟到國外」，並引發關於旅遊禮儀與安全問題的討論。

許多網友看到這則貼文後紛紛留言批評，表示飯店若不提供廚房就不應該在房間內煮食，這是基本常識。有人建議想煮食應該選擇有廚房的飯店或住民宿，也有網友直言帶鍋子出國是丟人現眼的行為。更有網友指出，在抖音、小紅書等平台上，也出現跟風使用快煮鍋、摺疊鍋甚至熱水壺煮火鍋的情況，呼籲大家不要造成國際觀感負評。

飯店員工也對此表達無奈，解釋房間內都設有煙霧感應器，一旦因蒸氣或煙霧被觸發，整棟建築的警報就會大響，系統會自動報警，甚至可能導致消防隊出動。即使確認為誤觸，旅客可能面臨罰款，還會驚動整層房客，因此懇請旅客不要在房間內煮東西。

旅遊達人傑西大叔表示，日本一般商務與觀光飯店多半嚴格禁止旅客在房間使用自帶炊具，包括快煮鍋、電磁爐、電飯鍋等，凡是會產生蒸氣、油煙、濃烈味道的器具都不允許使用，違規者可能被加收清潔費。他提醒想要自己烹飪的旅客，應選擇民宿、具廚房的公寓式酒店或自炊式住宿。台北市旅館商業同業公會理事長趙一任強調，每間房間的用電負荷都有精確計算，若旅館未配置特定設備，代表用電量設計也有所不同，自帶電器可能造成負載過高，存在安全疑慮。

專家提醒，儘管市面上有許多方便、可摺疊且具雙電壓設計的旅行用小鍋具，深受大學生和租屋族喜愛，但出國旅遊時仍應尊重住宿規定。飯店普遍提供微波爐等無煙烹調設備，但「房間內煮火鍋」仍是全球飯店共同禁忌，旅客應避免觸法，也避免造成他人困擾。

