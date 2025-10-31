日飯店公布「最少人用備品」排行！一票笑了：還真的沒用過

國際中心／許智超報導

日本大阪一間飯店分享，旅客住宿時「幾乎不會用到的房內備品」排行榜，引發討論。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

飯店住宿為了讓旅客能夠更加方便，都會提供不少備品。對此，日本大阪一間飯店就分享，旅客住宿時「幾乎不會用到的房內備品」排行榜，影片一出，立刻引發網友熱烈討論，而有趣的是，其中許多留言都直呼「真的從來沒用過！」

日本大阪市中央區的「Hotel B Suites」曾在官方TikTok帳號PO出一支「飯店最少用物品排行榜」的影片，影片中，飯店員工依序介紹幾樣容易被忽略的備品，包含「鞋拔」、「保險箱」、「西裝刷」和「付費VOD隨選影片」等。

日本大阪一間飯店分享，旅客住宿時「幾乎不會用到的房內備品」排行榜。（圖／翻攝自「b_suites.official」TikTok）

員工表示，這些物品雖然在每間客房都可以看到，但實際上使用率極低。另外，有許多客人會自帶睡衣或拖鞋入住，所以飯店提供的房內衣物很常被冷落。

影片曝光後，網友都認同直呼，「確實不會用鞋拔子」、「我倒是很愛穿飯店的睡衣」，不過也有不少人替保險箱平反，「我在選海外飯店時，一定會挑有保險箱的」、「我去飯店或旅館時總是使用保險箱」、「我是飯店員工，保險箱其實是有被用的喔！」

影片完整連結請點此：https://reurl.cc/jmdN7L

