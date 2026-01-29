日飯店藏「台人密語」1星負評 他秒懂嚇壞急退房！

國際中心／江姿儀報導



不少人出遊前會事先制定好詳細行程，還會特地查看Google評論，以防踩雷。近期1名脆友分享自己訂好日本福岡的飯店，事先瀏覽該間飯店的Google評價提前避雷，意外發現一則「只有台灣人看得懂」的1星負評，秒懂嚇到趕緊退訂。台語評論內容就像「加密訊息」，形成「語言結界」，貼文曝光，吸引105萬人圍觀，引發熱議。





日飯店藏「專屬加密」1星負評 台人秒懂「1警告」嚇壞急退房：4晚要1萬5！

原PO先預訂好日本福岡1間飯店，瀏覽Google評價，驚見1星台語負評，秒懂嚇到趕緊退訂。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照、翻攝日本國家旅遊局官網）

原PO日前在Threads上發文，表示計畫與好友前往日本旅遊，已經先預訂好福岡博多站附近1間飯店，自己心血來潮翻看該間飯店的Google評論，想了解實際入住感受、屋況。原PO驚見一則1星負評，以台語夾雜英文單字寫著「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，X零X，五告細更，住起來五告金丟，丸轉謀Relex誒剛尬」，馬上理解中文意思為「你如果看得懂，最好是不要來，X你X，有夠小間，住起來有夠狹小，完全無法放輕鬆」，嚇到趕緊取消預約，重新找下榻飯店，並用台語感謝道「謝謝呆灣狼（台灣人）」。事後原PO補充，原本那間飯店房間大小僅有15平方公尺（約4.5坪），連續住上4晚要價15000元，也分享後來重找的飯店位在吳服町，房價同樣，但有22平方公尺大（約6.7坪），空間較前者寬敞，直呼「真的可以多看多比較」。

貼文一出，瀏覽次數超過105萬、3萬人讚，網友留言「台灣人專屬密碼真好用，感謝好心人」、「好強！但我看不懂第三句的意思哈哈」、「我快笑瘋！這個專屬台灣人的密語是什麼啦好可愛！」、「溫馨台灣人不是都會順道留五顆星避免被刪」、「這評論看了不經意地笑出來」、「我台語超爛的居然還看懂了」、「果然只有台灣人看的懂這評論欸！」、「啊哈哈～也太讚了吧！這個不失禮的評價」、「好有趣的方式，不自覺的跟著讀出來」。

原文出處：日飯店藏「台人專屬加密」1星負評 他秒懂「1警告」嚇壞急退房網讚：有才！

