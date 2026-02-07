日養老院爆集體食物中毒 65人上吐下瀉釀1死

日本滋賀縣傳出集體食物中毒事件，5家隸屬同集團的養老院總共65人出現上吐下瀉等症狀，其中1人死亡。

日本滋賀縣的養老院傳出集體食物中毒。（示意圖／PIXABAY）

據滋賀縣衛生中心消息，5日，草津市一間養老院向衛生中心報告稱，「自前一天起，多名長者出現嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。因為養老院廚房還向旗下4家養老院提供餐食，這些養老院也有多名長者報告出現類似症狀。」

衛生中心調查發現，3日當天，這5家養老院共有236名長者、工作人員和廚房工作人員食用了該養老院提供的稻荷壽司等午餐食品，其中至少65人出現嘔吐、腹瀉等症狀，5人住院治療，1人死亡。

食物中毒與死亡事件之間的因果關係尚不明確，但據報導，其他64名出現症狀的長者正在康復。

滋賀縣已確定此食物中毒事件是由諾羅病毒引起的，並命令為該養老院提供餐食的食品公司停業4天，以便對事件原因進行詳細調查。

滋賀縣自今年1月22日起已發布諾羅病毒疫情預警，並呼籲民眾採取徹底的預防措施，例如勤洗手、漱口並徹底煮熟食物。

