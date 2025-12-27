日餐廳昔擊退小粉紅：莫惹台灣！上海遊客悄朝聖：國內無法嗆中共

娛樂中心／周希雯報導

在中共不間斷的洗腦教育下，近年中國仇日情緒日益高漲。位於日本東京的中華餐廳「西太后」，曾因禁止中國人光顧、不斷遭小粉紅惡意鬧場，最終老闆聽從台灣網友建議，改貼「習維尼」、「8964」等敏感字句成功擊退，事後為了感謝台人更在店內掛上「莫惹台灣」毛巾，一度引發話題。時隔2年後，反共網紅八炯近期光顧時巧遇中國遊客，但對方並非來鬧事，而是向他坦言「國內無法嗆中共，只能來這家店朝聖」，令眾人相當意外。

回顧整起事件，該餐廳2023年在店門貼公告「禁止中國人入內」，有中國網紅不滿入店理論、揚言提告歧視，結果遭老闆回嗆「中國人讓我噁心！」氣得該網紅直接報警，還威脅「不撕就變外交問題了」；後來許多中國人為了賺愛國流量，也接連前往鬧事、甚至刻意引發衝突。眼見老闆不堪其擾，應對小粉紅經驗豐富的台灣人，建議可張貼敏感字眼，老闆也立即在店內張貼「香港獨立」、「習維尼」、「8964」等相關海報，果真再沒中國人入內拍片鬧事，老闆事後也在窗上懸掛「莫惹台灣」毛巾，感謝台灣人熱心相助。

日本餐廳昔公告「莫惹台灣」擊退小粉紅！上海遊客悄朝聖認了：國內無法嗆中共

有中國網紅曾入店鬧事，結果被老闆霸氣反擊。（圖／翻攝「油頭六四分」抖音）

對此，當時曾拍片協助曝光此事的八炯，時隔2年後造訪該餐廳，並與當時霸氣對抗小粉紅的老闆燦笑合照，「西太后老闆說很感謝我，前年幫他曝光在他店內鬧事的十幾個小粉紅們」。老闆還告訴八炯，自從貼文一堆台灣、習近平的海報後，再也沒有小粉紅入店鬧事，「根本就是避邪門神」；更令八炯暖心的是，入店後馬上有一桌來自上海的遊客認出他，更向他感嘆「在國內無法嗆中共，只能來這家店朝聖。」

日本餐廳昔公告「莫惹台灣」擊退小粉紅！上海遊客悄朝聖認了：國內無法嗆中共

八炯（右）與老闆合照，身後滿滿與台灣相關的海報。（圖／翻攝「musiclin_1107」Threads）

值得一提的是，當時帶頭鬧事的中國網紅「油頭六四分」，事後因多次拍片號召網友檢舉該餐廳，結果事情越鬧越大，一度傳出日本黑幫、議員都介入調查。他見大事不妙疑悄悄回到中國避風頭，沒想到事後直播被問到此事，竟懷疑該觀眾故意鬧事、要大家檢舉，還聲稱不是他主動去挑釁店家。對此，「油頭六四分」當時雖然獲得一票同溫層支持，但也有不少理性中國人搖頭表示，「跑到日本去丟臉，就為了那點流量」、「我們這也有拒絕日本人的店，店家不想賺這個錢是人家的事」。





