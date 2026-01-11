日餐廳老闆「女屍藏店內」跨年夜照常營業 不知情客伴屍狂歡

日本北海道一家餐廳老闆涉命案，將屍體藏在餐廳牆壁內，期間還照常營業。（示意圖，Pexels）

日本北海道警方近日破獲一起駭人命案，一名20多歲女子於跨年夜失蹤，家屬報案後，警方鎖定在北海道日高町開餐廳的49歲老闆松倉俊彥，最終在餐廳夾層找到疑似失蹤女子的遺體，驚悚的是，松倉俊彥犯後照常營業，不少客人在不知情狀況下伴屍用餐，松倉俊彥今（11日）被依遺棄屍體等罪嫌送辦。

據日本電視台《TBS》報導指出，一名20多歲女子從跨年夜失聯，直到元旦女子祖母報案，日本警方獲報後隨即展開調查，最終鎖定涉嫌重大的餐廳老闆松倉俊彥，3日首度約談後，松倉俊彥10日突破心防坦承將女子屍藏餐廳內。

廣告 廣告

警方前往松倉俊彥位在日高町的餐廳搜索，最終在店內牆壁夾層內發現一具女屍，目前僅初步得知松倉俊彥認識死者，犯案過程及動機還有待釐清，遺體身份也須經身分鑑定，松倉俊彥坦承將屍體藏進店內，今（11日）早被依遺棄屍體罪嫌移送檢方偵辦，目前警方正朝殺人罪嫌持續調查。

報導指出，女子從跨年夜就失蹤，松倉俊彥餐廳跨年夜至警方上門前都正常營業，且適逢新年假期，不少日本民眾上門用餐，卻在不知情狀況下與命案僅一牆之隔。





更多《鏡新聞》報導

看媽滑進摩鐵誤以為遭詐騙！兒目擊報案成偷吃鐵證 半百婚決裂

同住1年妻沒發現！日男殺女友「屍藏陽台」 因欠繳房租才曝光

對台軍售遭中國制裁 美Anduril創辦人再提「金維尼」：引以為傲