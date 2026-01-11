日餐廳老闆「牆壁藏女屍」照常營業 不知情客人伴屍狂歡

日本北海道發生一起駭人命案，餐廳老闆將屍體藏匿餐廳牆壁中，事後照常營業多日。取自Pexels



日本北海道近日破獲一起駭人命案，一名20多歲女子跨年夜失蹤，家屬報案後，警方鎖定位於北海道日高町一家餐廳的49歲老闆松倉俊彥，最終於餐廳夾層找到疑似失蹤女子的遺體。令人頭皮發麻的是，松倉俊彥犯後仍照常營業，不少客人在不知情的狀況下伴屍用餐，如今餐廳老闆被捕後也坦承犯行，最後被依遺棄屍體等罪嫌送辦。

綜合日媒報導，當地一名20多歲女子從跨年夜起失聯，女子祖母因遲遲找不到孫女，元旦時決定向警方報案，警方獲報後隨即展開調查，最終鎖定涉嫌重大的餐廳老闆松倉俊彥，3日首度約談後，經過數日終於突破松倉俊彥心房，成功讓松倉俊彥坦承將女子屍體藏在餐廳內。

北海道警方隨後於10日凌晨至松倉俊彥位於日高町富川北地區的餐廳搜索，最終於餐廳牆壁後方發現一具女性屍體，當場以涉嫌遺棄屍體罪，逮補49歲的餐廳負責人松倉俊彥，松倉俊彥本人也向警方供稱「我承認是我把遺體藏在餐廳的牆壁裡」，今日（1/11）被依遺棄屍體罪嫌移送檢方偵辦，警方表示將進行屍檢釐清死因，並朝謀殺案的方向進行調查。

