日首位YT破百萬訂閱女歌手加碼好消息 《樂團祭》「前夜祭」免費入場

Reol宣傳照。

日本知名電音系全能女歌手 Reol（れをる） 繼宣布出演 12 月 6 日《樂團祭》音樂節後，今日再度確認加碼參與 12 月 5 日（五）節目最終集的戶外錄影。為台灣樂迷帶來雙重近距離接觸的機會！響應《樂團祭》推動樂團文化的精神，Reol 此次演出將以 FULL BAND 全樂團編制呈現，組成了堪稱夢幻的日本樂手陣容：包含人氣樂團「永遠是深夜有多好（ずっと真夜中でいいのに）」的合作樂手貝斯手二家本亮介（Nikamoto Ryosuke）與吉他手菰口雄矢（Komoguchi Yuya） ，現象級歌手藤井風的合作鼓手上原俊亮（Uehara Shunsuke） 。這支全明星樂手陣容將成為 Reol 爆發性歌喉與強大舞台魅力的最佳後盾，在《樂團祭》帶來最震撼的演出體驗！

Reol 在全球數位平台累積超過 12 億次播放量，其音樂風格融合了電子音樂、搖滾與饒舌等多樣元素，創造出極具辨識度的「超高中毒性」風格。她不僅是日本首位 YouTube 頻道訂閱數突破百萬的女性個人歌手，熱門單曲 〈第六感〉 更創下破億次點聽的優異成績。除了代表作〈第六感〉，Reol 還擁有多首膾炙人口的代表作品，內容橫跨動畫及電玩遊戲領域，曾為《棒球大聯盟2nd》、《數碼寶貝大冒險》、《神劍闖江湖－明治剣客浪漫譚－》以及《青之驅魔師 雪之果篇》等多部知名動畫演唱主題曲。在電玩領域，她也備受矚目，不僅演唱了「VALORANT 特戰英豪」Riot Games ONE 競賽的官方主題曲〈SCORPION〉，更為 RPG 遊戲《崩壞：星穹鐵道》創作了角色 PV 主題曲。近期她也與 Hololive VTuber 寶鐘瑪琳進行聯動合作，充分展現出她橫跨動漫、電競、遊戲與虛擬世界的多元創作廣度與無限可能。

活動主視覺。

《樂團祭》為台灣樂團產業打造的全新大型音樂企劃，斥資破億打造，旨在打破傳統選秀框架，以「建立全新聽團生態圈」為核心，完整播出集數可於官方 YouTube 頻道收看。而最終集「新世紀的決心」將於 12 月 5 日 在新北大都會公園進行現場拍攝錄影，作為音樂祭的「前夜祭」且開放免費入場，觀眾只需至《樂團祭》官方網站完成會員註冊即可參加。前夜祭當日除 Reol 外，還匯集梁河懸、共振效應、南極菠蘿、夕陽武士、宇宙資料庫、核果人、壓克力柿子等多組台灣新世代樂團，展現豐富多元的現場能量。

《樂團祭》音樂祭雙日全陣容。

緊接在前夜祭之後，12 月 6 日至 7 日《樂團祭》將舉辦為期兩天的音樂祭活動，除了將集結節目中的 24 組樂團，也邀請到了多組海內外知名樂團及藝人，包括另類 K-pop 團體 Balming Tiger (KR)、台語產地搖滾樂隊拍謝少年，以及來自日本的 JYOCHO、May Forth、Some Life 等。活動單人雙日票為 $2,700，更多活動資訊請至樂團祭官方社群平台。



