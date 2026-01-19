日本首相高市早苗正式宣布1/23解散眾議院
自民黨將打「食品消費稅歸零」選舉牌
日本首相高市早苗今天（19日）晚間在首相官邸召開記者會，正式宣布將在1月23日解散眾議院。這將是自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉，選舉投票將於2月8日舉行。
高市早苗（自民黨總裁）日本時間今晚6時（台灣時間晚上5時 ）在首相官邸舉行記者會，宣布將於23日國會例會開幕時解散眾議院。
高市早苗本月14日已經向執政黨幹部正式表態，計畫在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，且朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。
自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。
眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。
日本政局進入選舉模式。日本首相高市早苗今天晚間正式宣布提前解散眾議院，相關競選政策陸續浮上檯面。針對物價上漲的對策成為朝野攻防焦點，政府考慮在眾議院選舉政見中納入「食品消費稅限期降為0%」的重大減稅方案。
《讀賣新聞》、共同社報導，多名政府與執政黨相關人士透露，高市正在評估將食品消費稅「在一定期間內歸零」，作為選舉公約的一環，以直接減輕民眾生活負擔。在物價持續高漲的情勢下，這被視為爭取選民支持的重要政策牌。
事實上，自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中，早已清楚寫明，「將在限定2年的前提下，把飲食類食品排除於消費稅課徵對象範圍之外，並研議立法。」高層指出，這次選舉將成為檢驗聯合執政協議內容的重要機會。
聯合執政的日本維新會方面也積極呼應。維新會共同代表藤田文武表示，將食品消費稅限定2年歸零，一直是該黨長期主張的政策，未來將在選戰中強力訴求。
在野陣營同樣將物價對策視為選舉核心議題。由立憲民主黨與公明黨共同成立的新黨「中道改革聯合」，正朝著把「食品消費稅率為零」列為基本政策方向協調，力圖在民生議題上與執政陣營正面交鋒。
17、18日是高市向黨內高層表明有意提前解散眾議院後的第一個周末，儘管距離23日通知國會正式宣布解散眾院還有幾天，但朝野的政策論戰事實上已全面啟動。各黨圍繞消費稅與物價上漲提出的對策，預料將成為眾議院選舉的主要戰場。
報導指出，執政黨內部已開始研議，若在眾院大勝，將於選後召集的特別國會中，提出包含消費稅減稅內容的稅制改革法案。相關人士指出，最快可能自2027年1月起，正式實施食品消費稅減免措施。
報導提到，在民生壓力持續升高的背景下，食品消費稅是否歸零、歸零的期間與財源安排，勢將成為左右選民判斷的重要關鍵。
責任主編：于維寧
