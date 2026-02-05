日首座3奈米廠有譜？ 台積電魏哲家與高市會談 熊本第二工廠計畫曝光

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）加碼日本先進製程布局。台積電董事長魏哲家今（5）日前往日本首相官邸拜會首相高市早苗，說明台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產。這也成為日本首度導入3奈米量產據點，魏哲家強調，此舉將為日本AI產業奠定重要基石。

台積電助力日AI產業起飛

根據《路透》報導，台積電董事長魏哲家與高市早苗會談時，說明熊本第二工廠將調整既有規劃，正評估目前在熊本的第2座晶圓廠將改採3奈米製程技術生產。

魏哲家也說，台積電致力於貢獻當地經濟成長，更有信心能透過熊本廠協助日本建立AI產業發展的基礎。

對此，高市早苗表達高度歡迎。她指出，這些晶片不僅應用於資料中心，更是高市內閣戰略領域中，包括AI機器人及自動駕駛技術的核心。她強調，過去3奈米等級的先進製程高度集中於台灣，如今能落腳日本，對於強化戰略物資半導體的全球供應鏈，以及提升日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

原規劃6奈米現大幅升級

根據《讀賣新聞》報導，台積電原先規劃熊本二廠生產6至12奈米製程晶片，投資額約122億美元（約新台幣3,865億元）；經變更計畫後，將升級為生產更為精細的3奈米製程。隨著製程技術的推進，預估整體設備投資規模將攀升至170億美元（約新台幣5,386億元）。

日本政府此前已決定對該廠提供最高7,320億日圓（約新台幣1492億元）的補助，鑒於新計畫將大幅提升日本半導體製造能力，政府也正考慮在原有基礎上追加支援，並將由經濟產業省與台積電進一步協商變更細節。目前，台積電熊本一廠已投入運作，生產線寬較成熟的通用型晶片。

日本同步推動2奈米國產化

在半導體視為戰略物資的趨勢下，日本正急起直追推動先進製程國產化。目前10奈米以下的先進製程主要集中在台灣與美國，日本尚無生產基地。

針對市場競合問題，日本政府評估指出，台積電的3奈米製程主要應用於AI資料中心、自駕車與機器人；而日本官民合作的「Rapidus」則計畫在2027年度下半年於北海道量產2奈米晶片。

政府認為兩者用途不同，市場不會產生衝突。高市內閣期望透過引進先進工廠，打造「產業聚落」，在提升國家數位競爭力的同時，也能帶動地方經濟與就業發展。