日首相引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資「錢」進日本

日本首相高市早苗展現「動漫外交」新高度。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗展現「動漫外交」新高度！她在一場面向沙烏地阿拉伯投資家的活動上，當著眾多外資面前，霸氣引用《進擊的巨人》經典台詞，要大家「全部把錢投給日本」，現場立刻爆出熱烈掌聲。

高市早苗一登台就說出「都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了」，並非無禮，而是直接致敬《進擊的巨人》知名橋段，藉此拉近與沙國投資者的距離。

高市指出，日本動漫在沙烏地阿拉伯極度受歡迎，幾乎每3名年輕人中，就有1人是日本動漫的愛好者，包括《足球小將翼》、《航海王》、《鬼滅之刃》等作品都相當有名。

廣告 廣告

值得一提的是，高市內閣中本身就有一位超級動漫迷——美日混血的經濟安保大臣小野田紀美。她日前被問到最喜歡的動漫時，只低調表示，自己若公開講出作品名稱，可能會讓其他喜愛同部作品的人感到不舒服，因此選擇不回答。

雖然身為大臣，小野田言行謹慎，但她過去在網路上常分享對動漫與遊戲的濃厚興趣。有網友甚至發現，經典作品《義呆利》的製作名單裡，竟然出現她的名字。小野田也曾在受訪時大方證實，自己曾在Honey Bee公司負責廣播劇CD製作，還親自撰寫腳本。

高市內閣將動漫文化視為重要的外交與經濟安保資產，不僅以此打開國際市場，也展現「動漫世代」政治人物的新形象。

更多東森新聞報導

川普停用「無償對台軍援」 F-16交機掛零 日學者示警了

中記者猛追「台灣屬於中國？」 日外相神回覆網瘋傳

男人會不會劈腿看這「3大行為特徵」 習慣往往最誠實

