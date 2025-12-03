日首相高市早苗在國會表示日本理解並尊重中國立場，並非承認「台灣屬中」說法

Taiwan FactCheck Center

媒體報導「1972年日中聯合聲明『台灣是中國領土不可分割的一部分』 高市：沒有改變」？





新聞標題斷章取義。高市重申日本「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」

發佈：2025-12-03

更新：2025-12-03

報告編號：3924

查核記者：陳培煌

責任編輯：陳偉婷

發佈：1900-01-02

報告編號：3924

記者：陳培煌、責任編輯：陳偉婷

日本首相高市早苗先前在國會談及「台灣有事」引發中國反彈。有台灣媒體以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導，引發網路熱議。不過，該標題將高市立場簡化呈現，易讓讀者誤解為日本首相承認「台灣屬中」主張，而高市實際重申的是日本「理解並尊重」的既有立場。



一、檢索台灣媒體來源，可確認其內容引用自日本《每日新聞》，該日媒報導高市早苗在12月3日參議院會議中表示，日本對於1972年《日中聯合公報》中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」一事，維持一貫的「理解並尊重」立場「沒有改變」。



二、日本政府資料顯示，《日中聯合聲明》對台灣的描述區分為兩部分：中國提出「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本則表明「充分理解並尊重」此立場，並未承認該主張。



三、日本專家李世暉、林賢參受訪指出，台灣媒體報導標題錯誤，斷章取義。《日中聯合聲明》中「理解並尊重」表示日本知悉並尊重中國的主張存在，但不等於認可內容，日本自1972年以來始終維持此一外交表述。



四、檢索其他台灣媒體如《中央社》、《中時》、《TVBS》等，多家報導同樣指出，高市重申日本對中國主張採「理解並尊重」的既有立場，並未改變。



有台灣媒體報導標題呈現高市於國會的說法時，可能使讀者誤以為高市認同中國主張。高市所指「沒有改變」的是日本一貫的「理解並尊重」立場，而非承認「台灣屬中」主張。因此，為「易生誤解」訊息。



背景

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國、日本關係惡化。有台灣媒體12月3日以標題《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》報導高市在日本國會的說法，引發社群討論。

媒體報導訊息擷圖

查核

查核點：高市早苗原始發言內容

（一）檢索這家台灣媒體報導，內容引述自日本《每日新聞》報導；日媒指出，12月3日的參議院全體會議中，日本首相高市早苗提到，日本對於1972年《日中聯合公報》中國所主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，一貫採取「理解並尊重」的立場，而這項立場「沒有任何改變」。

不過，這家台灣媒體以《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》作為標題，呈現方式讓人誤以為高市針對「台灣是中國領土不可分割的一部分」這項中國主張本身表示「沒有改變」。

實際上，這家台灣媒體的內文也明確指出，高市強調的「沒有改變」，是指日本對於「理解並尊重」中國主張的立場未變，而非承認中國的領土主張。

根據《每日新聞》，高市早苗表示，日本對於中國在1972年《日中聯合公報》中關於台灣的主張，始終維持「理解並尊重」的立場，並強調該立場並無改變。（紅框為查核中心所加）

（二）依據日本政府資料，《日中聯合聲明》是日本政府與中國政府於1972年發表的建交共同聲明，用以確立兩國關係正常化的基本原則。

聲明中所示「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」。

因此，《日中聯合聲明》關於台灣的描述區分為兩部分：其一是中國提出「台灣是中國領土不可分割的一部分」主張；其二是日本表達「充分理解並尊重」中國立場。

（三）查核中心諮詢政大安倍晉三研究中心主任李世暉、台灣師範大學東亞系教授林賢參，兩位專家均指出，台灣媒體報導標題錯誤，斷章取義。

專家指出，日本在《日中聯合聲明》中對中國關於台灣的主張所採取的「理解並尊重」立場，其含義是日本「認識」中國提出此一立場的存在與主張事實，但並未對其內容進行認可或背書。換言之，日本只是「了解並尊重中國這樣主張」，而非承認台灣屬於中國。

專家強調，這項立場自日本與中華人民共和國建交以來一直未曾改變，雙方當時達成的共識就是維持「理解並尊重」的外交表述。美中建交時，建交公報也有類似表述「美國『認知（acknowledges）』中國的立場，即認知中國主張只有一個中國，台灣是中國的一部分。」。

（四）檢索其他台灣媒體報導（《中央社》、《中時電子報》、《TVBS新聞網》等）的相關報導，可見多家新聞皆指出，高市早苗在12月3日的參議院本會議上說明，對於1972年《日中聯合聲明》中中國主張台灣為「中國領土不可分割的一部分」一事，日本政府仍維持一貫的「理解並尊重」立場，並強調該立場「完全沒有改變」。