日首相高市早苗慰問香港宏福苑火災 對逝者表達哀悼

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑世紀大火引發全球關注，昨（27）日日本首相高市早苗發出聲明表示，對於香港高層住宅群的大規模火勢造成重大損失，「深感痛心」。她對事件中逝去的生命表達哀悼，並向受災者及其家屬致以誠摯慰問。







首相官邸及外務省網站皆發表聲明指出：「對於犧牲者表達深切哀悼，並向遺族謹致慰問。此外，也向受災者致以衷心的慰問。」

今（28）日香港官方已更新宏福苑火災的死傷人數，死亡人數高達128人，另有200多人仍失聯，並不排除有更多傷亡。此次火災的慘重情況引發國際高度關注，香港當局正加強建築安全規範與緊急應變措施，以避免類似悲劇再度發生。

日本官邸聲明。（圖／擷取自日本官邸）

