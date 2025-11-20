日首相高市早苗挺台惹火中共！央視曬反日貼文 「僅3藝人」跟進轉發

娛樂中心／綜合報導

實力歌手楊宗緯憑藉綜藝《超級星光大道》出道。（圖／翻攝自聲生不息寶島季微博）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。如今中共官媒央視貼出一則反日貼文並號召大家轉發。結果曾被央視點名過的18位台灣藝人中，僅有「這3人」跟進轉發央視貼文。

吳克群、楊宗緯、文淇被發現跟進轉發央視的反日貼文。（圖／翻攝自微博）

《央視》今年3月曾發布貼文號召「一起轉發！這是台灣唯一的稱謂！中國台灣省」，當時有不少藝人響應轉發。如今，中日兩國因「台灣有事論」撕破臉，央視再貼反日貼文，結果曾被點名的18位台灣藝人包括：侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒多數並未跟進。目前僅吳克群、楊宗緯以及文淇3人跟進轉發相關貼文。

其中在台灣鬧出「惡鄰風波」的楊宗緯在最新貼文中回應惡鄰爭議後，還不忘轉發中共官媒央視貼文，內容標註「#絕不允許日本軍國主義復活#」，並引用文句「日本忘戰必危」，展現強烈政治立場。該貼文發出後，立即在中國社群掀起熱烈迴響，許多小粉紅湧入留言大讚「愛國藝人」，讓討論熱度直線上升。

