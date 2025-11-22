日首相「台灣有事」言論 中頻頻出招脅迫卻適得其反

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，表示「若中國以武力或封鎖方式破壞台海和平，且該事態嚴重威脅到日本的國家存續，日本即有法理可能性進入《2015 安保法制》」，引發中國官方強烈反彈、接連出招反制，包括停止中國民眾赴日旅遊與留學、下架在中國的日本電影、暫停進口日本水產及中斷日本牛肉進口中國的協商。此外，中國外交部也對外表示延後原定在澳門舉行的第16屆「中日韓文化部長會議」，中國過激的反應，使得日中關係陷入2012年以來的惡化局面。

高市「台灣有事」言論 日本一貫立場

中國指責高市首相的「台灣有事」言論是「軍國主義復辟」，過度解讀「存亡危機」和「自衛」是「對外侵略」，中國會有如此激烈的反應，主要原因有三，首先，高市首相是在國會辯論議題的答覆，相較1960年代對「周邊有事」的解釋，或是2021年的「台灣有事」論述，高市以首相身分在國會的正式答辯，這是「政府立場」的表態，必然引來中國不開心，從中國駐日外交官極不恰當的「斬首」言論，到北京官方採取各種脅迫動作，高市首相的言論已搓到中國的痛處，強烈反應是對內有所交代。

其次，今年正值二戰終戰八十週年之際，中共藉由舉辦各種活動來進行大外宣，對外強化「全球敘事」，那麼高市首相「台灣有事」的言論是不利於中方主導台海議題的意圖，更不樂見「台灣問題」國際化，這意味著國際社會不認同中方一再強調的「內政問題」。第三，中方高調對日的一系列經濟脅迫，以及在黃海展開實彈射擊，更刻意派出四艘海警船進入釣魚台海域，這有著大內宣的操作用意，一來轉移國內社會經濟壓力，同時營造「愛國主義」的歷史仇恨感，藉此作為民族情緒的出口。

中國粗暴言行 凸顯文明與野蠻的差距

值得留意的是，中方接連出招向日本施壓，以高姿態的戰狼式言行，迫使高市首相示弱，但事實上卻是適得其反，高市首相的民調支持度攀升，激起了日本國內的反中情緒，就連在野黨也出聲力挺高市政府的立場，直指中國過激的反應有失大國風範；日本民主黨幹事長榛葉賀津也反諷「中國反應過度暴露內心焦躁」，高市首相也再度強調政府立場一貫。顯然，日本對台海情勢和平穩定的認知，不只是外交宣示的辭令，而是就「國家安全」及「集體安全」的涉外事務判斷，沒有收回或退讓的可能。

從台灣的角度來看，高市首相「台灣有事」的言論，不但延續她長期友台的立場，更具有地緣政治的意涵，也呼應了國際社會重視台灣的戰略價值。此外，日本在二戰後的國家路線及政治發展，已是走向文明國家的典範，反而中國一再沉溺在歷史仇恨，不敢反省過去的政治錯誤，又採取戰狼外交的野蠻行徑，根本是無法讓人尊重的獨裁國家。值得台灣國內深思的是，日本朝野政黨對於中國脅迫的一致反應，維護國家利益及安全是「超越黨派」的共同價值，面對中國的文攻武嚇，台灣國內應當更加團結才是！

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。