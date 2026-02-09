日駐台代表：盼WBC日台決賽相遇讓日本雪恥

▲日本駐台代表片山和之致詞時表示希望WBC日台能相遇，讓日本能國血恥。（圖／記者嚴俊強攝，2026.02.09）

[NOWnews今日新聞] 日台交流協會今（9）日於台北君悅酒店舉行天皇陛下華誕慶祝酒會，代表片山和之致詞表示，去年台灣訪日人數達到676萬人，創下歷史上的新高，此外根據民調顯示，7成以上台灣人將日本列為最喜歡國家，當日本遭受地震、海嘯、傳染病的損害以及貿易和人員交流受到限制時，台灣總是給予溫暖的鼓勵，日本國民絕對不會忘記。下個月世界棒球經典賽，期待日台兩隊在決賽中相遇，「屆時希望日本能夠為世界12強賽雪恥」。

片山和之致詞時表示，去年10月日本進行政權更替，誕生了首位女性首相，但對日本而言，台灣的重要性沒有改變。日本和台灣是共享基本價值的夥伴，是主要的經濟夥伴，是透過文化、人員交流和災害合作心心相連的夥伴，也是共同追求區域和平與穩定的夥伴。在不透明性和不穩定性增加的嚴峻國際環境當中，希望與各位一起努力使無可替代的日台夥伴關係進一步發展。

片山和之說，自己派任台灣已經過了2年又3個月。在這期間，總共訪問了22個縣市。透過這些訪問，能夠體驗到台灣各地的自然、文化、歷史、風土、產業，最重要的是，正如人們所說「台灣最美的風景是人情味」，自己得以接觸到人們溫暖的心靈，留下難忘的珍貴經驗。去年台灣訪日人數達到676萬人，創下歷史上的新高，另一方面，日本來台旅客人數雖然有增加，但還有成長空間，希望雙方努力合作，向日本人民傳達台灣各地的魅力。

片山和之提及，根據民調顯示，81%的台灣人和75%的日本人對對方有親近感，76%的台灣人將日本列為最喜歡的國家。當日本遭受地震、海嘯、傳染病的損害以及貿易和人員交流受到限制時，台灣的朋友對日本表示支持，並給予溫暖的鼓勵，日本國民絕不會忘記。可說是「患難見真情」。

片山和之表示，台灣在防災和救災領域面臨共同的課題，去年花蓮的堰塞湖潰堤造成重大的災情，後來外界擔心可能再次發生災害時，日本提供了投入水位測浮標。在經貿方面，台灣去年5月取消日本牛肉月齡進口限制11月解除福島第一核電廠事故相關的日本食品進口管制。此外，在12月的經濟貿易會議上簽署了「日台數位貿易協定」和「地區海關合作日台備忘錄」。

片山和之說，去年的大阪關西博覽會，以台灣的生命、自然、未來為主題的TECH WORLD造訪人數，包括自己在內超過110萬人，充分向世界展現台灣的魅力與實力，並獲得了最佳展覽或展示獎銅獎。

片山和之也提及學術交流與人員交流，去年9月。台灣領先日本，在政治大學設立「安倍晉三研究中心」並且在總統賴清德和安倍昭惠的出席下舉行了成立大會，非常期待以該中心為據點，促進台灣的日本研究，成為年輕世代知識交流的平台。

片山和之表示，日台市民間的交流，去年日本的國會議員當中，光是日台交流協會掌握到的就有133位訪問台灣，例如高市首相在就任前的4月訪台，古屋會長等大約30位日華議員懇談會的跨黨派國會議員在雙十節訪台，還有自民黨青年局代表團來台訪問。台灣也有以立法院長韓國瑜為首的朝野各黨立法委員頻訪日，此外有將近160個地方自治體之間進行友好交流的合作

片山和之說，2025年，日本政府對於在日台友好交流及日本文化發展具有顯著功績6位台灣人士進行授動。此外有1位獲得外務大臣表彰。特別的是前駐日代表謝長廷獲得旭日大綬章，前職業棒球選手王貞治先生獲得文化動章，兩位分別在皇居由天皇陛下親自頒頒授勳章。謹再次向獲得動章的人員表達衷祝賀。

片山和之也不忘提到下個月的世界棒球經典賽，期待日台兩隊在決賽中相遇。「屆時希望日本能夠為世界12強賽雪恥」。

