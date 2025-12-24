日駐外使館最快2027年起啟用「星鏈」服務

記者賴韋廷／綜合報導

《日本經濟新聞》24日報導，日本外務省已開始研擬計畫，讓特定地區的外館使用美國SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星網路，預計最快將自2027年起開始正式實施，進而確保緊急狀況下的對外通聯能量。

日本外務省指出，鑑於特定地區潛在爆發戰亂、政變或天災等緊急情況或危機，可能將使駐當地外館面臨對外通訊中斷的隱憂；因此決定研擬計畫與經費，預計將自2026財政年度起，由部分使領館試用「星鏈」服務，讓駐外人員熟悉與實測功能，同時作為現有衛星電話系統的補充方案；後續則可望自2027年起，讓位於高風險國家或地區的駐外使館正式啟用；倘若計畫進展順利，未來旅外日人也可前往當地使館，利用「星鏈」服務與親屬通聯報平安，或是預訂離境交通服務。

報導則分析，目前駐外使館雖配備有「Inmarsat」衛星電話系統，但若遭遇網路中斷，將無法維繫完整業務能力。相較之下，「星鏈」系統由多顆衛星組成，可確保網路系統隨時保持運作。不過日本政府也將在引入「星鏈」作為主要替代聯絡手段同時，保留既有衛星電話系統。

報導也引述美國人權團體「Access Now」統計數據，指出2024年曾在54個國家先後確認發生296起網路通訊遭系統性切斷或限制案例，儘管事件原因涵蓋人為及自然因素，但日本政府已決定持續透過提升駐外單位的通訊韌性，加強確保旅外日本民眾的基本權益。

日本外務省計畫為駐外使館導入使用美國SpaceX公司的「星鏈」衛星網路，提升緊急狀況下的通聯能力。（達志影像／路透社資料照片）