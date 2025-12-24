日駐外使館最快2027年起啟用「星鏈」服務
記者賴韋廷／綜合報導
《日本經濟新聞》24日報導，日本外務省已開始研擬計畫，讓特定地區的外館使用美國SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星網路，預計最快將自2027年起開始正式實施，進而確保緊急狀況下的對外通聯能量。
日本外務省指出，鑑於特定地區潛在爆發戰亂、政變或天災等緊急情況或危機，可能將使駐當地外館面臨對外通訊中斷的隱憂；因此決定研擬計畫與經費，預計將自2026財政年度起，由部分使領館試用「星鏈」服務，讓駐外人員熟悉與實測功能，同時作為現有衛星電話系統的補充方案；後續則可望自2027年起，讓位於高風險國家或地區的駐外使館正式啟用；倘若計畫進展順利，未來旅外日人也可前往當地使館，利用「星鏈」服務與親屬通聯報平安，或是預訂離境交通服務。
報導則分析，目前駐外使館雖配備有「Inmarsat」衛星電話系統，但若遭遇網路中斷，將無法維繫完整業務能力。相較之下，「星鏈」系統由多顆衛星組成，可確保網路系統隨時保持運作。不過日本政府也將在引入「星鏈」作為主要替代聯絡手段同時，保留既有衛星電話系統。
報導也引述美國人權團體「Access Now」統計數據，指出2024年曾在54個國家先後確認發生296起網路通訊遭系統性切斷或限制案例，儘管事件原因涵蓋人為及自然因素，但日本政府已決定持續透過提升駐外單位的通訊韌性，加強確保旅外日本民眾的基本權益。
日本外務省計畫為駐外使館導入使用美國SpaceX公司的「星鏈」衛星網路，提升緊急狀況下的通聯能力。（達志影像／路透社資料照片）
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 93
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 53
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事
Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 53
籃球／NBA前鋒李凱爾變回美國人！ 中國男籃首次歸化大失敗
現年32歲的李凱爾（Kyle Anderson）是中國大陸男籃史上首位歸化球員，如今NBA官網已將李凱爾的國籍改為美國，外界認為，這次歸化以失敗收場。 李凱爾外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 4
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 174
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 58
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 10
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 45
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 4 小時前 ・ 170
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 137
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 11
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 10