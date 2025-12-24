日駐外使館2027年啟用「星鏈」 防戰亂天災斷網

記者賴韋廷／綜合報導

《日本經濟新聞》24日報導，日本外務省計畫最快2027年起，讓特定地區的外館使用美國太空探索技術公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）衛星網路，以確保緊急狀況下的對外通聯能量。

日本外務省指出，鑑於特定地區潛在爆發戰亂、政變或天災等緊急情況或危機，可能使駐地外館對外通訊中斷，因此預計自2026財年起，由部分使領館試用「星鏈」服務，讓駐外人員熟悉與實測功能，作為現有衛星電話系統的補充方案；並可望自2027年起，讓位於高風險國家或地區的外館正式啟用，若計畫順利，未來旅外日人也可前往當地使館，利用「星鏈」服務向親屬報平安，或預訂離境交通服務。

報導分析，目前駐外使館雖有「Inmarsat」衛星電話系統，一旦網路中斷，仍無法維繫完整業務能力。「星鏈」則由多顆衛星組成，可確保網路系統隨時保持運作。不過日本政府引入「星鏈」作為主要替代聯絡手段後，仍會保留衛星電話系統。

報導引述美國人權團體「Access Now」統計數據，指出2024年曾在54個國家先後確認發生296起網路通訊遭系統性切斷或限制案例，原因涵蓋人為及自然因素。

日本計畫讓外館使用「星鏈」衛星網路，提升緊急狀況下的通聯能力。（達志影像／路透社資料照片）