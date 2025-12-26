日騎10公里做環保 83歲阿媽活力旺

來看這位充滿毅力的環保志工洪謝麵，儘管已經83歲，為了做環保，20多年來，她不辭路遠，從5公里外的村子，騎車到環保站，下雨天穿著雨衣騎車，也要來報到。過去她騎腳踏車，近年改騎電動自行車，省下來的時間跟體力，可以多做一點分類，洪謝麵手腳俐落動作快，她用行動證明，年齡從來就不是限制。

清晨時分，環保志工洪謝麵，騎著電動自行車，來到社口環保站。83歲的她，動作依然俐落，分類速度完全不輸年輕人。環保志工 洪謝麵：「我做起來心情很歡喜，身體也比較健康。」

洪謝麵住在5公里外的村子，過去騎腳踏車要半小時，如今換成電動自行車，更省時省力。環保志工 洪謝麵：「颳風下雨 真的太大時，我就沒有來 如果小一點，我穿雨衣騎電動車 騎慢一點。」

為了保持健康，讓身體維持動力，她選擇投入環保，這一做就是20多年。環保志工 洪謝麵：「這樣很輕鬆 不會累耶，我就很愛做 來這邊做，大家在一起 很有趣味。」

慈濟志工 張慶崇：「很有精神 實在不簡單，有段距離 她住茄荖村那邊，來這邊有點距離 很欽佩她。」

一輩子務農的洪謝麵，平時仍會下田，收成也常與大家結緣，她把環保當成生活的一部分，樂在其中。

