日驚現「四眼怪魚」！遭疑「與台灣有關」專家親打臉

近日日本熊本驚現「四眼怪魚」！1名熊本網友日前在社群發文，稱用自來水養了青鱂（メダカ、美達卡），沒想到青鱂竟意外孵出大量「四眼」幼魚。貼文曝光後，引發熱議，不少日本網友質疑與當地的台灣半導體大廠有關，不過專家受訪否認此說法，認為主因為8月暴雨影響水質，當地自來水局也出面駁斥。









日驚現「四眼怪魚」畸形畫面曝！遭疑「台1大廠排水」釀變異…專家揭真相打臉

日本網友稱自己用自來水養青鱂，沒想到竟孵出大量「四眼」幼魚（右）。（圖／翻攝自Ｘ）

原PO今年9月中在社群平台上發文指出「熊本自來水中孵化的鱂魚嚴重畸形！」，並曬出小魚照，表示自己養魚品種為青鱂，水質來源為自來水，卻孵出大量四隻眼睛的畸形幼魚。相關消息轉發至X上，引發日本網友熱烈討論，不過有人認為是否與台灣半導體大廠在熊本設廠有關，質疑其排放廢水影響當地自來水。

根據《 熊本日日新聞 》報導，熊本市議會環境水道委員會議員筑紫留美子（筑紫るみ子）特地聯繫原PO，詳細了解更多資訊。她提到原PO向她透露，他養青鱂所使用的自來水源自熊本市中央區，且貼文在網路瘋傳時遭刻意曲解、加工，放大、渲染成另一種說法。筑紫留美子認為，小魚疑似變異的現象，與台灣半導體大廠排水無關，可能是8月豪雨影響。對此，熊本市自來水局也出面闢謠，指出「污水系統直接排放原水，因此從根本上來說不可能受到水污染」。









原文出處：日驚現「四眼怪魚」畸形畫面曝！遭疑「台1大廠排水」釀變異…專家揭真相打臉

