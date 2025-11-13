日高中生來台見學走讀彰化

日本高中生來台見學，一行人來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由縣長王惠美親自接待。（記者方一成攝）

觀光合作再創藍海，「近畿日本旅行社」於十一月中旬帶領近二百位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，分別走訪新竹、苗栗與彰化三縣市，其中彰化行程結合文化、人文與自然體驗，讓青年學子以實地途徑了解彰化風情。一行人來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由縣長王惠美親自接待。王縣長昨（十三）日表示，歡迎各位日本高中生來訪彰化，八卦山大佛是彰化知名景點，大佛前的觀景台可以將彰化市的風景一覽無遺，萬里晴空時甚至可以看見鹿港。大佛旁有天空步道，往下還有卦山村，觀光資源相當豐富，歡迎各位往後再訪彰化。

王縣長表示，今年四月彰化接待六家日本知名旅行社來台考察，以日本市場的視角包裝具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光，引領更多遊客蒞臨彰化。當時提到會邀請日本高中生來台灣見學，今天迎來第一批學生，分為六條路線，走訪彰化各處景點。期望藉此拓展觀光市場，吸引更多日本遊客來訪彰化，創造雙方合作的經濟效益。

彰化縣政府表示，見學團自王功漁港啟程，體驗漁村文化與海岸生態；隨後漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰；在鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，並前往自然生態教育中心了解環境教育成果。學生也到卦山村三樓參訪彰化控，感受彰化豐富的飲食文化，以及八卦山大佛風景區，漫步於天空步道欣賞市區美景，深刻體驗人文與自然交織的美好時光。惟因適逢颱風來襲，意猶未盡，十三日下午見學團全數集結再度到訪，參觀彰化扇形車庫，俯瞰整座圓弧車庫的樣貌，細數著歲月從鐵軌走過的痕跡。

本次活動除觀光外，更著重「青年調研交流」。日本學生以年輕旅客角度填寫問卷與現地觀察，針對景點吸引力、交通便利性、導覽設計與環境維護等面向提出建議，提供縣府作為未來優化觀光的參考。透過青年交流與觀察回饋，為在地觀光注入創意與國際視野。縣府將持續推動「青年國際見學」，吸引更多海外青年透過旅行，認識彰化、喜愛彰化，攜手打造更具深度與溫度的國際觀光品牌。