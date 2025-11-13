日高中生來台見學走讀彰化
▲日本高中生來台見學，一行人來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由縣長王惠美親自接待。（記者方一成攝）
觀光合作再創藍海，「近畿日本旅行社」於十一月中旬帶領近二百位日本高中生來台，展開為期多日的「見學旅行團」，分別走訪新竹、苗栗與彰化三縣市，其中彰化行程結合文化、人文與自然體驗，讓青年學子以實地途徑了解彰化風情。一行人來到彰化八卦山參觀大佛與卦山村彰化控，由縣長王惠美親自接待。王縣長昨（十三）日表示，歡迎各位日本高中生來訪彰化，八卦山大佛是彰化知名景點，大佛前的觀景台可以將彰化市的風景一覽無遺，萬里晴空時甚至可以看見鹿港。大佛旁有天空步道，往下還有卦山村，觀光資源相當豐富，歡迎各位往後再訪彰化。
王縣長表示，今年四月彰化接待六家日本知名旅行社來台考察，以日本市場的視角包裝具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光，引領更多遊客蒞臨彰化。當時提到會邀請日本高中生來台灣見學，今天迎來第一批學生，分為六條路線，走訪彰化各處景點。期望藉此拓展觀光市場，吸引更多日本遊客來訪彰化，創造雙方合作的經濟效益。
彰化縣政府表示，見學團自王功漁港啟程，體驗漁村文化與海岸生態；隨後漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰；在鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，並前往自然生態教育中心了解環境教育成果。學生也到卦山村三樓參訪彰化控，感受彰化豐富的飲食文化，以及八卦山大佛風景區，漫步於天空步道欣賞市區美景，深刻體驗人文與自然交織的美好時光。惟因適逢颱風來襲，意猶未盡，十三日下午見學團全數集結再度到訪，參觀彰化扇形車庫，俯瞰整座圓弧車庫的樣貌，細數著歲月從鐵軌走過的痕跡。
本次活動除觀光外，更著重「青年調研交流」。日本學生以年輕旅客角度填寫問卷與現地觀察，針對景點吸引力、交通便利性、導覽設計與環境維護等面向提出建議，提供縣府作為未來優化觀光的參考。透過青年交流與觀察回饋，為在地觀光注入創意與國際視野。縣府將持續推動「青年國際見學」，吸引更多海外青年透過旅行，認識彰化、喜愛彰化，攜手打造更具深度與溫度的國際觀光品牌。
其他人也在看
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 10 小時前
臺北觀光實力驚豔全台！ 「北投溫泉」奪十大亮點
交通部觀光署於11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮。臺北市觀傳局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美共同出席領獎，見證臺北市在全國觀光評比中的亮眼表現。世界級獨特性： 「北投溫泉」成功榮獲「十大觀光亮點獎」。其獨特的青磺泉質與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二，加上全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，成就了它的特殊性與國際價值。交通便利性： 觀傳局指出，北投溫泉搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界也是相當少見的優勢，為國內外旅客提供極高的便利性。獲獎是對北投在地觀光發展、文化保存與自然資源的極大肯定。適逢入冬泡湯好時節，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、走訪北投圖書館、溫泉博物館等景點，感受獨具風情的北投魅力。六大地標入選百大亮點，展現臺北多元城市風貌除了北投溫泉之外，臺北市另有六處深受國內外旅客喜愛的熱門景點，榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現臺北豐富且多元的城市風貌：1.大稻埕、松山文創園區： 探訪歷史文化與城市文創實力的代表。2.貓空： 旅客可搭乘貓空纜車，以不同視角體驗白天與夜晚的山城風貌。3.台北101、西門町： 潮流品牌雲集，是時尚與國際旅客造訪臺台灣好新聞 ・ 1 天前
日本秋天的萬種「楓」情，推薦「日本五大賞楓勝地」！
「日本五大賞楓勝地全攻略」！（圖片由istock提供。）【旅遊經洪書瑱報導】日本秋冬是浪漫的，紅葉季旅遊經 ・ 11 小時前
參山五大景點榮登「2025台灣觀光100亮點」 展現中台灣山林人文與永續旅遊魅力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）轄內五大景點——新竹峨眉湖、互傳媒 ・ 9 小時前
第二屆「台灣觀光100亮點」參山處五景點入選
交通部觀光署參山國家風景區管理處轄內五大景點-新竹峨眉湖、苗栗南庄老街、谷關遊客中心暨入關博物館、福壽山農場及霧峰林家宮保第園區，榮登交通部觀光署「2025台灣觀光100亮點」名單，展現參山處推動山林人文觀光與永續旅遊品牌的整合成果。（如圖）霧峰林家宮保第園區，漫步霧峰百年老宅，看古典戲台、喝杯茶，感受舊時光的慢節奏。參山處表示，觀光署所舉辦的第二屆「台灣觀光100亮點」活動，透過票選及專業評選機制，盤點全台最具代表性的景點與旅遊體驗，鼓勵各地持續創新、深化地方觀光魅力。今年以「探索新風貌、體驗新旅遊」為主軸，藉由百大亮點串聯全台區域觀光圈，推動永續旅遊與地方創生結合，吸引更多國內外旅客深度遊台灣。參山處長曹忠猷強調，此次入選的五大亮點橫跨自然、生態、歷史與文化層面，充分 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
〈 中華旅遊 〉拉拉山森呼吸 恩愛農場賞櫻花
記者林怡孜∕台南報導 春節假期歡迎遠離塵囂、沉浸花海。中華旅行社特別推出「北橫拉拉山…中華日報 ・ 1 天前
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」近郊7大深度體驗推薦！【旅遊經洪書瑱報導】東京是日本的首都，完美地旅遊經 ・ 10 小時前
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元EBC東森新聞 ・ 3 小時前
2025日月潭花火嘉年華最終場11/15在向山遊客中心！特別加碼開放觀景台、最佳觀賞點、活動節目、免費接駁車資訊一次看！
一年一度的日月潭花火嘉年華第一場9/20、第二場11/1已結束，第三場最終場則是11/15在向山遊客中心登場，同時也特別加碼11/15夜間開放向山遊客中心2樓景觀台，一起在秋日微涼的夜晚，和家人朋友們相約日月潭，聆聽動人音樂和觀賞璀璨煙火！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 個月前
交通部觀光亮點獎出爐 嘉義縣4大景點獲獎
交通部觀光署第二屆「觀光亮點獎」評選結果出爐，嘉義縣表現亮眼，共有4個景點獲選，獲獎數全台各縣市最多。番路鄉隙頂「二延平步道」和曾文水庫「漂流木提琴村」榮獲「全國十大觀光亮點」、「阿里山林業暨鐵道」榮中廣新聞網 ・ 1 天前
東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館
每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！JAPANKURU ・ 1 天前
交通部「觀光亮點獎」 嘉義縣4大景點獲獎
(記者廖建智嘉縣報導)交通部觀光署「觀光亮點獎」評選結果出爐，嘉義縣表現亮眼，成為全台唯一同時有4個景點入選的縣市，嘉義縣文化觀光局邀請全國民眾與國際旅客跟隨「觀光亮點獎」的足跡，探索嘉義的自然、...自立晚報 ・ 1 天前
日本高松機場媒體團探索南投 體驗在地文化
為行銷南投永續旅遊，南投縣政府與臺中國際機場合作，於日昨接待日本高松機場媒體團，安排深入在地的自然與文化體驗行程，親身感受南投山林美景與地方特色。代表縣府接待的觀光處長陳志賢指出，特別感謝高松機場與臺中國際機場，今年七月協助本縣於高松機場舉辦攝影展，成功提升南投在日本市場的知名度。此次踩線行程特別針對日本市場安排參觀多處融合永續理念與在地特色的景點，包含體驗具永續建築精神與日臺特殊情誼連結的紙教堂、親手製作日月潭紅茶、於漢來日月行館、承萬尊爵渡假酒店及金都餐廳參訪、觀摩本縣旅宿接待資源與在地特色飲食文化。並騎乘CNN報導為全球最美的日月潭水上自行車道，以及拜訪具地方產業代表性的埔里酒廠，讓訪團全方位感受南投自然、人文與產業交融的永續旅遊魅力。陳處長表示，南投縣政府近年積極 ...台灣新生報 ・ 29 分鐘前
日本見學團訪彰化 青年跨國交流掀觀光新契機
觀光合作再創藍海！日本「近畿日本旅行社（KNT）」於11月中旬帶領近200位日本高中生來台進行多日「見學旅行」，行程橫跨新竹、苗栗及彰化三縣市。其中，彰化行程融合文化、人文與自然體驗，讓青年學子透過實地走訪，深入感受彰化的在地風情。昨(12)日下午，一行人登上八卦山參觀大佛與卦山村「彰化控」，由縣長王惠美親自接待，熱情歡迎遠道而來的貴賓。王縣長表示，八卦山大佛是彰化知名地標，登上觀景台可俯瞰彰化市全景，天氣晴朗時甚至能遠眺鹿港。大佛旁設有天空步道，串聯卦山村等景點，觀光資源豐富。她提到，今年4月彰化曾接待6家日本知名旅行社來台考察，從日本市場視角設計具吸引力的旅遊產品，推廣地方特色觀光。當時便提及將邀請日本高中生來台見學，如今迎來第一批學生，分為6條路線走訪各地，期望藉此拓展觀光市場，吸引更多日本遊客到訪彰化，創造雙邊觀光與經濟效益。縣府城觀處指出，見學團行程自王功漁港啟程，體驗漁村文化與海岸生態，接著漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰，並至鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，再前往自然生態教育中心了解環境教育成果。學生亦參訪卦山村三樓的「彰化控」，體驗彰化飲食文化，並漫步八卦山台灣好新聞 ・ 4 小時前
年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足
菲律賓長灘島擁有細緻白沙、清澈海水與繽紛夜生活，被譽為「亞洲最迷人的度假島嶼」。目前透過菲律賓皇家航空台北直飛航線，即可輕鬆抵達這座熱帶天堂，成為年底出遊與跨年放假的熱門選擇。七逗旅遊網 ・ 1 天前
「去趣chicTrip」以數位創新力助攻國旅升級， 獲頒觀光署「觀光亮點獎」優良合作單位
「去趣chicTrip」以數位創新力助攻國旅升級， 獲頒觀光署「觀光亮點獎」優良合作單位SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 8 小時前
胡釋安私下道歉 范姜彥豐發聲：我理解他的處境
粿王風波延燒，胡釋安13日發出聲明，表示在粿粿、范姜彥豐處理婚姻問題時，提供住處給粿粿居住，但對於粿粿與王子邱勝翊的婚外情全然不知。范姜彥豐看到聲明後，也在第一時間做出回應，「希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前