日高中驚傳霸凌！男廁內「飛踢暴揍同學」 網全怒了當局展開調查

日本栃木縣一所縣立高中近日發生校園霸凌事件，拳打腳踢施暴畫面在社群媒體廣泛流傳，引發社會關注。警方已將此案列為暴力事件展開調查，縣教育委員會也啟動霸凌調查程序。

一段高中生施暴影片在X平台上瘋傳，引發網友憤怒。（圖／翻攝X）

綜合《讀賣新聞》等日媒報導，這段時長9秒的影片，拍攝地點在校內男廁。其中一名男學生對著另一名男學生揮拳重擊其臉部，接著出腳踢對方的後腦杓，又再次朝對方的臉部揮拳。被施暴者看似不敢反抗，一旁還有多名學生起鬨歡呼。這段影片在X平台已累計超過億次瀏覽。

栃木縣警察本部表示，4日接獲民眾通報指有高中生施暴影片在社群擴散。警方約談疑似加害學生，對方承認施暴行為並表示「做了非常抱歉的事」。根據官方，這段影片為去年12月19日在校內拍攝，警方預定對其他出現在影片中的學生進行約談。

該縣知事福田富一6日在記者會上，被問到觀看影片後的想法時譴責暴力，表示「震驚得說不出話」，並稱已指示縣教育委員會緊急展開調查。

事件發酵後，涉事學校與縣教育委員會每日接獲超過百通詢問「暴力事件是否屬實」以及要求採取對策的電話。校方7日表示，「從影片內容來看，可能符合霸凌防止對策推進法所定義的霸凌行為」。

縣教育委員會7日召開記者會，表示將以霸凌案件進行調查，並呼籲民眾停止對當事學校和學生的誹謗中傷。

