日高官提擁核武「反映現實焦慮」矢板明夫：中國最沒資格說三道四

日本防衛大臣小泉進次郎19日在記者會被問及未來是否堅持「非核三原則」時回應：「為了保護國民的性命與和平的生活，我認為有必要在不排除任何選項的情況下議論。」 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 有日本高官18日發表個人意見時主張「日本應該保有核武」引起各方關注，中國反應激烈怒控違反國際法。對此，資深媒體人矢板明夫在臉書發文寫道：「中國最沒有資格對日本說三道四。正是中國不斷擴張軍備、經常用軍事行動對鄰國進行恫嚇，甚至出現火控雷達鎖定日本飛機的行為，才一步步推高了日本社會的不安，乃至出現關於核武的討論。」

矢板明夫表示，日本首相官邸一名負責安全保障的高官近日在與媒體進行「非公開、非正式」的懇談時提及「日本也應該擁有核武器」的看法。這段發言事後被部分媒體揭露，引發日本國內與國際社會的高度關注與震動。因為，日本長期以「非核三原則」自我定位、也是全世界唯一遭受過原子彈攻擊的國家，這樣的說法自然格外敏感。

矢板明夫提到，美國方面迅速做出回應，國務院強調，日本是推動核不擴散與核軍備管制的全球領導者，也是美國極為重要的夥伴，同時再次重申，美國將以自身的核威懾力確保包括日本在內的盟國的安全。中國則反應激烈，中國外交部指控日本「有人企圖擁核」違反國際法，要求國際社會提高警惕，語氣一如既往地強硬。

矢板明夫透露，在日本國內，爭議同樣激烈。官房長官木原稔出面澄清，政府立場並未改變，仍然堅持非核三原則，並刻意避談該名官邸幹部的去留問題。公明黨以及部分執政黨人士則直言，這樣的發言在核爆八十週年的節點上出現令人憤怒，甚至有人要求追究責任。也因此，有聲音開始指責日本首相高市早苗政府「好戰」、「軍國主義抬頭」。

矢板明夫指出：「對於這起事件，我有三點看法。第一、既然是事前說明『不公開』的內部記者懇談，就不應該被報導。內部溝通的價值，在於讓官員能說出真實想法，幫助媒體理解政策脈絡。破壞這種信任，長遠來看只會讓未來的溝通更加空洞。若真要追究責任，被檢討的未必是發言者，而是破壞規則的人。」

矢板明夫續指：「第二、日本是否應該擁有核武，本來就該被公開討論，而不是成為不可觸碰的禁區。作為唯一的被核爆國，反核的道德立場值得尊重，但現實是，日本周邊環繞著俄羅斯、中國、北韓等核武國家，安全焦慮並非憑空而來。討論本身不是罪惡，自我噤聲才是。」

矢板明夫直言：「第三、中國最沒有資格對日本說三道四。正是中國不斷擴張軍備、經常用軍事行動對鄰國進行恫嚇，甚至出現火控雷達鎖定日本飛機的行為，才一步步推高了日本社會的不安，乃至出現關於核武的討論。這場風波，與其說是日本『走向擁核』，不如說是一面鏡子，映照出東亞安全環境的惡化，以及長期被壓抑的現實焦慮。

矢板明夫認為，如果日本之後向擁核的方向邁進的話，東北亞的軍事平衡勢必將重新洗牌。這對台灣的安全來說，並不見得是一件壞事。網友紛紛留言回應：「一個擁核的獨裁國家、去批評別人該不該擁核」、「笑死，那中國要不要先放棄核武」、「中國最無恥！自己發展核武大肆擴軍，卻每天批評被其威脅的國家增加軍備。」

