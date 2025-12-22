日高官「個人言論」談擁核引議 北京「撿到槍」砲轟

圖／達志影像路透社

日本政府長期主張「無核三原則」，即不擁有、不製造、不運進核武器，但上周有首相高市早苗身邊負責安全的官員，以個人不公開非正式言論的方式，透露出以核武自保的主張，引發日本國內正反兩面激辯的同時，也成為北京當局高調痛批的對象。中國外交部連續多日高分貝批評相關言論，同時還引述北韓官媒的批評。日本盟友美國則透過國務院發言人，稱讚日本是「核不擴散」的領導者，隱晦表態。美國國務卿盧比歐上周五則在記者會上，對一個多月來的日中齟齬首度發聲，強調情況為長期夙怨的同時，也呼應美國總統川普此前曾表明，要同時與日本維持緊密盟友，與中國維持良好工作關係的美方政策方向。

廣告 廣告

日本官房長官 木原稔(12.19)：「政府堅持無核三原則，將其當作政策方針。」

日本當局上周五(12月19日)再次公開重申「不擁有、不製造、不運進核武器」的日本無核三原則。

起因是由於日本首相官邸內負責安全保障政策的高官，前一天在接受以不公開為前提的媒體非正式採訪時，被問到涉及核武議題，該官員直言，當前日本面臨嚴峻安保環境，周圍國家不論是俄羅斯、中國或是北韓，都擁有大量核武，因此認為「日本應該保有核武來保護自己」的個人想法。

儘管該高官也強調，政府內部並未推動相關討論，且現實上擁有核武有其困難；但這番支持核武的論調，出自於日本首相高市早苗身邊人士，不但在日本社會引發正反兩面的激辯，更引來國際社會關注。

中國大陸外交部發言人 郭嘉昆(12.19)：「暴露出日方一些人企圖突破國際法、擁有核武器的危險圖謀；反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速再軍事化的野心膨脹。」

中國大陸外交部發言人 林劍(12.22)：「是對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非『個人行為』可以搪塞、敷衍」

此前已經祭出旅遊牌、農漁水產牌等多款施壓方式，要讓高市早苗收回「台灣有事」言論的北京當局，如同撿到槍一般火力全開，不但連日來透過外交體系，重提日本二戰間的軍國主義思想，痛批日方意圖往核武方向擴張。

中國國際問題研究院美國研究所副所長 蘇曉暉：「未來不僅僅是讓美國核動力潛艇或核動力航母，可以更加公然在日本進行停靠，同時還涉及到日本自身能力的建設。」

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員 項昊宇：「日本軍事發展正在澈底背離專守防衛的原則。」

大陸官方喉舌更透過各種專家學者訪問，展開鋪天蓋地的宣傳，直批日本的擴張野心。

連多年來大剌剌違反國際法發展核武的北韓，也透過官媒公開指責日方。

央視主播：「朝中社今天(12月21日)發表，朝鮮外務省日本研究所所長的談話，譴責日本大幅調整安保政策，指出其暴露了擁有核武器的野心，必須堅決制止。」

面對各方批評，日本當局一方面拒絕公布說出相關擁核主張的日本官員身分，也不提會否撤除他的職務；另一方面，則重申支持《核不擴散條約》的官方立場。

日本官房長官 木原稔(12.19)：「此外，作為唯一在戰爭中遭受過核爆的國家，將推進可行和務實的舉措，以維持和強化《不擴散核武器條約》（NPT），從而實現無核武世界。」

至於日本重要盟友美國，則透過不具名的國務院發言人，一面稱讚日本是「核不擴散與核軍備控制方面的國際領導者，也是重要夥伴」，一面又強調，美國為保護包括日本在內的同盟國家，「將維持世界上最強大、最值得信賴且現代化的核嚇阻力量。」

美國國務卿 盧比歐：「日本是美國的親密盟友。」

.

美國國務卿盧比歐上週五(12月19日)則在華府舉行的年終記者會上，首次針對過去一個多月來的日中兩國齟齬，公開表態。他除了重申美日間的盟友關係外，也認為日本與中國之間的不和，屬於長期存在的「夙怨」。

美國國務卿 盧比歐：「我認為這些緊張關係是長期存在的。我們理解，這是該地區必須平衡的動態因素之一。」

他也重申，儘管美中在多項議題上意見不合，但美方仍需要與全球第二大經濟體、同時在地緣政治上扮演重要角色的中國互動，因為美方要做的是與日本和中國同時維持良好關係。

美國國務卿 盧比歐：「我們堅信我們能繼續與日本保持強而有力和穩固的夥伴與同盟關係，同時也能尋找建設性的方式，與中國共產黨和中國政府，開展富有成效的合作。」

盧比歐這番說法，不但呼應了白宮此前披露的川普態度，也展現美方未來應對涉及中日議題時的政策方向。

白宮發言人 李威特(12.11)：「他(川普)認為，美國應該在與中國保持良好工作關係的同時，維持與日本的強大聯盟。」

尤其美中目前正處在釜山「川習會」之後的關係緩和期，川普還計劃明年4月訪問中國，因此採取相對溫和甚至冷處理的方式，來避免刺激北京當局。至於日本，則全力發展多元化，加速揮別對中國的依賴。

日本首相高市早苗在剛過去的周六(12月20日) ，在東京舉辦首場「日本-中亞五國峰會」，宣布推動一項5年總額達3兆日圓的投資計劃，透過與礦產資源豐富的中亞合作建設新供應鏈，以避免未來繼續在稀土議題上，遭中方鎖喉。

更多 TVBS 報導

拋棄非核三原則？日本首相官邸關係人士：應擁有核武

金正恩若出事誰掌「核武按鈕」？非胞妹、愛女 專家點名「他」

南韓國防專家估北韓：已有150枚核武 未來上看4百枚

「共軍黃海演習非同小可」 左正東曝恐有後座力：關鍵在川普

