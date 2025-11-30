日高校再訪新民高中 臺日師生共創跨文化教育交流新篇章

文化體驗課程中，日本學生在老師指導下完成蝴蝶、蝙蝠及春字剪紙，也親身體驗舞龍與打鼓，感受臺灣傳統文化的活力與魅力。

臺日師生愛心大合照

日本靜岡縣清水東高等學校由副校長山田竜二率領 257 位師生蒞臨新民高中，進行為期一天的教育文化交流。兩校自 2019 年起建立友誼，疫情期間曾暫停互訪，2024 年重啟後，今年再次來訪，使臺日合作情誼更加緊密。此次的跨國交流活動，不僅讓兩校學生累積珍貴回憶，也成為他們人生旅程中重要的國際視野篇章。期待未來兩校攜手開拓更寬廣的全球教育路線，讓跨文化的理解與友誼持續在兩校之間延伸。

日本靜岡縣清水東高等學校創立於1923年，是靜岡地區歷史悠久的升學名校，以文武雙全著稱，棒球隊曾晉級甲子園、足球隊多次進入全國大賽，且已連續 16 年獲選為文部科學省「超級科學高中（SSH）」，展現高度學術能量。

訪團抵達後，由新民高中日語科學生及管樂隊於校門迎賓，臺日師生並合影留念。歡迎會由表演藝術科演出舞作〈歡慶〉揭開序幕，呈現臺灣豐收文化的熱情律動。今年表藝科甫於國慶大典演出《綻放島嶼．福爾摩沙》，再度以亮眼表現讓日本師生留下深刻印象。

山田竜二副校長以英文致詞，提到「去年來訪後，學生們始終難忘臺灣的熱情，因此都非常期待再回到新民高中。」充分展現交流誠意。

新民高中許永昌校長表示，新民高中是臺灣學生數名列前茅的高中學校，期盼透過互動增進學生國際視野，並讓日本師生體驗最真實的臺灣文化。兩校學生代表也以英語簡報介紹校園與文化特色，增進彼此理解。

中午 buffet 餐敘讓臺日學生在輕鬆氛圍中共餐，不少學生互加社群帳號，期待未來持續交流。

活動最後在禮堂進行歡送儀式，日本清水東高校師生對於新民高中的熱情與活動安排皆表達深刻感謝。