日高校參訪北市成功高中 跨國交流科學研究

日本北海道北見北斗高校師生參訪北市成功高中，由學生林知正導覽校內昆蟲館

成功高中學生羅木松導覽昆蟲館

兩校學生進行科學學術研究發表，成功高中學生陳宥廷報告臺灣國蝶寬尾鳳蝶的相關研究

成功高中學生田中泉分享臺灣國蝶寬尾鳳蝶的相關研究

北見北斗高校學生山本真由發表「自驅型凝膠的運動軌跡」研究

北見北斗高校學生堀碧天提出「薄荷蒸餾殘渣對洋蔥致病真菌抑制效果」研究

成功高中與北見北斗高校展開科學教育交流

臺北市成功高中接待來自日本北海道的「超級科學高中」北見北斗高校師生參訪，展開深度學術交流。兩校學生在科學專業領域進行精彩發表，並透過問答互動展現了極佳的批判性思考，為兩校科學教育交流奠定良好基礎。

成功高中表示，本次活動由北見北斗高校後藤利光老師帶領理數科優秀學生參訪，交流活動首站參觀校內的蝴蝶宮昆蟲科學博物館，由4位經過專業訓練的昆蟲館導覽志工擔任接待大使，全程以流利的英語進行專業解說，並介紹了鎮館之寶—雌雄同體的陰陽蝶。學生志工也展現了深厚的生物知識底蘊和專業素養，回應日方師生針對昆蟲生態與保育現況的提問。

在校園巡禮活動中，成功高中學生羅木松與林知正與日方師生介紹了學校悠久的校史、學術表現及多彩的校園生活。北見北斗高校學生也分享了他們在北海道的學習點滴，其中，特別說明了北海道學校特有的「滑雪課程」，這與臺灣截然不同的在地體育活動，引起成功高中學生濃厚的好奇心與熱烈討論，也讓雙方在嚴肅的科學討論前，建立起輕鬆活潑的文化連結。

成功高中指出，本次學術簡報發表由成功高中學生陳宥廷和田中泉揭開序幕，他們以「臺灣國蝶寬尾鳳蝶之謎：演化與保育」為題，引用近年形態測量學與分子生物學成果，論證臺灣寬尾鳳蝶的獨立保育價值。北見北斗高校理數科學生山本真由發表「自驅型凝膠的運動軌跡」研究，學生堀碧天則提出「薄荷蒸餾殘渣對洋蔥致病真菌抑制效果」研究。

成功高中表示，本次交流最亮眼的環節在於深具批判性的問答互動，成功學生針對日方抑菌研究提出「實驗室成果規模化量產」的務實挑戰，並對凝膠研究詢問「液體濃度或溫度改變對運動軌跡的影響」；北見北斗學生則展現嚴謹科學邏輯，針對鳳蝶研究提出「鳳蝶間的基因差異，若與人類不同人種間的差異相比，孰大孰小？」的跨物種、跨尺度問題，將整場學術討論推向高峰。

成功高中指出，透過與北見北斗高校的持續互動，學生不僅精進科學英語，更在自主學習與預備會議中落實了科學探究的精神，未來兩校將持續深化合作，期待在科學研究的道路上共同進步。