日高校216位師生參訪北市南港高工 體驗技職實作

日本神奈川縣橘學苑高校師生參訪臺北市南港高工，瞭解臺灣技職教育

南港高工為日本學生規畫包括體能活動、文化體驗與專業實作交流課程

臺北市南港高工推動國際教育流，接待來自日本神奈川縣私立橘學苑高等學校共216位師生參訪，透過多元課程與實作體驗，展現技職教育的國際能量。

南港高工表示，本次交流課程內容豐富，結合體能活動、文化體驗與專業實作。包括肌力有氧課程促進校際互動；臺灣文化體驗與美食之旅，讓學生深入認識臺灣在地文化特色；特色氣球製作課程，培養創意思維與動手實作能力。在專業學習方面，為展現技職教育特色，規劃土木科實作課程及達明機器手臂操作體驗，讓學生實地接觸工程技術與自動化應用，深化對技職教育的理解，體現專業與實務並重的學習精神。

南港高工表示，透過這次的跨國交流，不僅拓展學生國際視野，也讓外國師生看見臺灣技職教育的實力與特色，未來將持續深化國際合作，讓技職教育更具國際競爭力，培育具全球視野的專業人才。