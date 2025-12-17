日高級三溫暖火災！網紅夫妻慘死 按求救鈴也沒用

日本東京赤坂一間高級會員制三溫暖於12月15日發生一起恐怖火警。（圖／翻攝自pexels）





日本東京赤坂一間高級會員制三溫暖於12月15日發生一起恐怖火警，造成一對30多歲的夫妻不幸被困，最終罹難。警視廳初步調查指出，事發時，這對夫妻曾試圖按下緊急求救鈴，但因連接前台的配電箱處於關閉狀態，2人無法及時逃出，才釀成不幸悲劇。

根據《TBS News》報導，這對夫妻皆是美容業的網紅，丈夫是36歲美髮業老闆松田政也，妻子則是37歲美甲師松田陽子。有目擊者指出，當時建築物有濃煙竄出，空氣中瀰漫燒焦味，但未見明顯火勢，消防員在接獲通報後，立即趕往現場搶救，但為時已晚，夫妻倆被發現時已雙雙倒地，明顯無生命跡象。

在事故發生當下，當時三溫暖包廂內的內外門把皆已脫落，導致2人無法自行開門逃生。更令人震驚的是，警視廳在事後發現，夫妻曾試圖按下緊急電源，不過因連接前台的變電箱處於關閉狀態，導致所有緊急求救系統無法正常運作，最終不幸慘死。目前警方已介入調查，詳細起火原因仍有待進一步釐清。

這間位於東京核心地段的會員制高級三溫暖，以提供「完全私密空間」著稱。整棟五層樓皆為三溫暖設施，且全部皆採獨立包廂設置，還有配備蒸氣室、檜木浴池等高級設備，各種設備一應俱全，月費最高可達39萬日圓（約新台幣8萬元）。

根據港區公共衛生中心的說法，緊急按鈕不屬於《旅館及旅館經營法》規定的檢查範圍。該桑拿房於2022年7月取得飯店營業執照，並在去（2024）年4月接受了公共衛生中心的檢查，當時並未發現任何設備問題。目前，東京警視廳正在對此事進行調查，包括進行現場檢查。

