日高速公路50車連環撞！「多車燒成火球」釀1死26傷 警揭原因

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本群馬縣關越高速公路在昨（26）日晚間發生嚴重事故，超過50輛車連環追撞，造成至少1人死亡、26人受傷，由於追撞引起火燒車，再加上其中一輛拖板車上載運多輛汽車，案發現場成為一片火海；由於路面結冰增加救援難度，警消午夜過後仍持續救援。根據警方初步了解，疑似因下雪導致路面結冰、車輛打滑，便發生此起事故。

日本群馬縣關越高速公路在昨日晚間發生嚴重事故，超過50輛車連環追撞，造成至少1人死亡、26人受傷。（圖／翻攝自X）

據日本媒體《NHK》報導，此起連環追撞事故於昨日晚間7時許，發生在水上町附近的關越高速公路，警方最初接獲通報指出有車輛發生碰撞，不料到晚間8時40分，竟接獲相關地點多起追撞報案，因此確認高速公路上出現大規模連環事故。待警消趕抵後，由於追撞引發火燒車事件，至少有17輛車在車禍後陷入大火，更數度傳出爆炸聲響，畫面極度驚悚。

由於路面結冰，消防隊員在險惡情況下，與火勢纏鬥數小時，才將火勢成功撲滅。

據警方初步統計，此起事故造成1名77歲女性不幸身亡，還有26人受輕重傷。經警方現場勘查，事件發生起因應是「視距障礙」與「路面凍結」，導致車輛打滑，案發原因仍待進一步釐清。

