日鹿兒島指宿市長 率團訪宜蘭市

日本鹿兒島縣指宿市長打越明司（前排右三）等人30日拜訪宜蘭市公所，宜蘭市長陳美玲（前排右四）希望日後也可以到指宿市文化交流。（李忠一攝）

以和牛、砂蒸溫泉聞名的日本鹿兒島縣指宿市，30日組團參訪宜蘭市，以延續兩市之間長年以來的情誼。首次造訪宜蘭市的指宿市長打越明司，對宜蘭市的歷史、文化印象深刻，希望宜蘭的鄉親能夠到指宿品嘗美食。

宜蘭市公所表示，指宿位於鹿兒島薩摩半島最南端，有豐富的溫泉，出生在鹿兒島的維新三傑之一西鄉隆盛曾在當地的鰻溫泉療養，其子西鄉菊次郎則是日本統治台灣時代的首任宜蘭廳長，也讓宜蘭與日本鹿兒島之間有深遠的淵源。

指宿市公所與觀光協會組團訪台，打越明司與觀光協會會長中村勝信等人30日拜訪宜蘭市公所。打越明司說，很久以前就想拜訪與西鄉菊次郎有很深淵源的宜蘭市，鹿兒島縣也是因為西鄉父子而聲名遠播。

打越明司說，來到市公所前有參訪設治紀念館、宜蘭河等處，對宜蘭市印象深刻；指宿人口有3.6萬人，雖然是很小的城市，但指宿的池田湖是九州最大的湖，還有開聞岳、砂蒸溫泉，和牛數量在全日本排名第5，歡迎台灣的民眾過來欣賞美景、品嘗美食。

宜蘭市長陳美玲說，指宿是日本觀光的代表城市，除了溫泉有名外，還有舉辦油菜花馬拉松等活動。她表示，宜蘭市是有歷史、文化的城市，在宜蘭河畔還有紀念西鄉菊次郎的「西鄉廳憲德政碑」。

她表示，宜蘭有許多歷史建築與宜人的美景，指宿也是以觀光為主力的城市，希望能有更多人認識宜蘭市，日後有機會市公所也會到指宿市文化交流。