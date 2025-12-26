日「人氣男歌手」吃生蠔吐到站不住！搭救護車1舉動遭炎上急刪文

優里10月時以一身牛仔裝扮現身北市松山機場。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本創作歌手優里(Yuuri)今年10月來台開唱，因神似台灣喜劇演員喬瑟夫掀起討論，人氣再度攀升。不過，優里近日卻因耶誕節期間身體不適搭救護車送醫，並在社群平台分享就醫畫面，豈料此舉卻引爆日本網友強烈反彈，他最終緊急刪文止血，成為網路話題。

優里積極展開亞洲巡迴演唱會，原定於12月27、28日在沖繩完成巡演最終站，他卻於25日透過個人YouTube頻道公開近況，透露自己在24日平安夜吃了生蠔後，突然出現劇烈不適感，包括不斷嘔吐、無法站立甚至是無法言語，只能緊急叫救護車送醫。優里形容當下狀況嚴重到「幾乎斷片」，直到打點滴後身體才逐漸好轉，耶誕夜幾乎在昏睡中度過。

不過，優里隨後在社群平台X分享了一張自己躺在救護車內、神情痛苦的照片，卻意外引發部分日本網友不滿。有自稱醫護人員的網友公開指責，認為「有時間拍照就不該叫救護車！」也有人直言救護車不該成為發文素材，更有聲音表示理解他身體不適就醫，但認為無須公開搭救護車畫面，然而目前優里已刪除該則貼文，事件暫時告一段落。

