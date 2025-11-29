日「人類洗澡機」限量開賣！15分鐘自動清潔烘乾、還可播音樂 售價曝光

Science推出人類洗澡機，一台要價6000萬日圓。圖／翻攝自大阪世博會官網

日本家電龍頭山田控股（Yamada Holdings）宣布，將正式推出在大阪世博會中引起話題的「未來人類洗澡機（ミライ人間洗濯機）」，並於東京池袋的旗艦門市「LABI池袋本店」展出，開放民眾體驗。

根據日本媒體報導，今天大阪世博會中一款「人體洗澡機」引起關注，其由大阪企業Science公司研發，採用可產生超微細氣泡的清潔技術，使用者只需要躺進全長約2.3公尺的膠囊艙內，即可自動完成清洗、沖淨與烘乾等全流程，且整個過程僅需約15分鐘。

根據Science官方網站說明，這款「人體洗澡機」艙內搭載健康監測感應器與影音放鬆系統，可依據使用者的身體狀態，自動播放相應的影像與音樂，讓清潔過程同時成為一場療癒體驗；官方強調，產品以「邁向身心自動淨化的時代」為理念，致力於提供更多人兼具醫療與放鬆的「未來入浴體驗」，期望藉此開創全新的生活型態。

僅15分鐘「人體洗澡機」就能自動清潔並烘乾人體。圖／翻攝自Science官網

該「人體洗澡機」在大阪世博會中備受關注，當時入浴體驗活動就吸引超過4萬人報名，Science會長青山恭明26日在記者會上表示「我們希望讓無法參加萬博的民眾，也能親身體驗這項技術。」目前預計12月25日起於東京池袋的旗艦門市「LABI池袋本店」開放民眾體驗，售價暫定約6000萬日圓（約新台幣1200萬元），預計只生產50台，限量販售。



