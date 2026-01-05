日：共軍環台軍演頻穿宮古海峽 研判牽制美軍馳援

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本防衛省今天指出，中國軍方去年12月29日起連續兩天在台灣周邊進行大規模軍事演習，軍演前後期間，中國軍機與軍艦多次穿越位於沖繩縣宮古海峽的重要海空通道，被認為與演習密切相關。

日本電視台報導，防衛省說明，去年12月29日下午，包括轟炸機與戰鬥機在內、推定為中國的8架軍機，自中國一側通過宮古海峽進入太平洋，隨後再經同一航道返回東海。

此外，中國2艘護衛艦分別於去年12月27日與28日通過宮古海峽進入太平洋，與1艘飛彈驅逐艦會合後，於30日一同返回東海。

廣告 廣告

多名日本政府相關人士指出，這一系列動作被視為與軍演有關，推測目的在於模擬封鎖台灣周邊海域時，牽制可能自太平洋方向介入的美軍。

另一方面，尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域的緊張情勢也持續升高。日本第11管區海上保安本部表示，4艘中國海警局船隻今天在尖閣諸島周邊、日本領海外側的接續水域航行。這些船隻於3日晚間約9時進入該水域，與海警船「海警2502」輪替，且全數搭載機砲。

海上保安廳指出，中國艦船在尖閣周邊海域航行已連續52天，海保的巡邏船持續警告對方勿侵入日本領海，並加強監視警戒。

根據統計，中國船隻2025年間在尖閣周邊海域航行的天數累計達357天，創下2012年日本將尖閣諸島國有化以來的最高紀錄。（編輯：韋樞）1150105