日、印尼「2加2」會談 共促印太和平穩定

記者賴韋廷／綜合報導

日本與印尼17日在東京舉行外交國防「2加2」會談，雙方在海洋安保議題達成共識，將加強合作，共同維護印太地區的自由開放，同時回應中共海洋擴張的野心。

《產經新聞》報導，這是日本與印尼時隔4年，第3度舉行「2加2」會談。日本由外務大臣茂木敏充與防衛大臣小泉進次郎出席；印尼則由外長蘇吉歐諾與防長夏弗里參加。雙方一致同意促進合作，日本未來可能透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架，向印尼提供國防裝備，同時加強雙方人員交流，也重申遵守國際法的重要性，以回應中共擴張行為。

廣告 廣告

報導說，印尼傳統上奉行「不結盟」外交政策，但鑑於中共在印太地區的影響力擴張，2023年與日本將雙邊關係升格為全面戰略夥伴關係。

日本與印尼舉行外交國防「2加2」會談，左起為夏弗里、蘇吉歐諾、小泉進次郎、茂木敏充。 （達志影像／美聯社）