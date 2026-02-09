日「台灣女婿」重返國會！高市早苗曾提醒：守護台灣

國際中心／李明融報導

日本第51屆眾議院選舉於今日（9日）上午完成全數465席的開票工作。由首相高市早苗領軍的自民黨單獨拿下316席大勝，寫下二戰後首度跨越眾院2/3門檻的歷史紀錄，同時也是戰後單一政黨取得最多席次的輝煌戰果。其中，被稱為「台灣女婿」的自民黨候選人山口晉，在高市早苗的強力助選下順利當選，成功重返國會；山口晉更透露，當年他結婚時，高市早苗曾特別叮囑他「日本得好好守護台灣」。

日本「台灣女婿」強勢重返國會！揭高市早苗曾提醒：一定好好守護台灣

日本眾議院大選前夕，高市早苗（右）特別親赴首都圈的埼玉縣為山口晉（左）站台。（圖／翻攝自山口晉X）

三度交手勝出 「台灣女婿」奪回埼玉縣席次





日本眾議院大選前夕，高市早苗特別親赴首都圈的埼玉縣，為山口晉站台助威。山口晉所屬的埼玉縣第10選區，競爭異常激烈。他與對手坂本祐之輔已是第3次在選戰中交手，儘管戰況膠著，最終仍由山口晉脫穎而出，成功從對手手中奪回席次並重返國會。山口晉向來以親台立場著稱，過去曾擔任自民黨對台窗口「青年局」的國際副部長，長期致力於推動台日之間的深度交流。

高市早苗曾特別叮嚀，台灣是日本最重要的夥伴。（圖／翻攝自山口晉X）





高市早苗叮嚀「台灣女婿」 台灣是日本最重要的夥伴





順利當選後，山口晉感性分享了一段往事。當年他結婚時，高市早苗得知他的妻子是台灣人，便特別感念地提到「311大地震時，給予日本最多援助的國家就是台灣。」她當時語重心長地提醒山口晉「日本得好好守護台灣。」這番話讓山口晉銘記至今，也成為他從政以來堅守友台立場的動力。此次日本自民黨以單獨拿下316席的壓倒性勝利收官，象徵執政黨在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上，擁有了更強大的推進空間。而友台派代表人物山口晉的當選，也被外界視為台日關係持續穩化的重要指標。

