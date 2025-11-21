日「台灣有事」宣示掀骨牌效應? 專家 : 北京「複合式脅迫」恐自傷

傳言日本首相高市早苗將於12月「X-DAY」參拜靖國神社。圖為2015年高市早苗以現任閣員總務大臣身份參拜靖國神社。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片）

[Newtalk新聞] 《大紀元》新聞節目「新聞大破解」近日邀請政治大學國際關係研究中心資深研究員宋國誠，解析日本首相高市早苗 11 月 7 日針對「台灣有事」的公開表態，以及中共可能的反制手段與區域安全效應。

高市早苗在國會回應「台灣有事」論時，正值共產主義受難者紀念日，美國總統川普亦簽署美國反共週聲明。節目主持人張東旭指出，此一系列事件令人聯想到冷戰時期里根在柏林呼籲「推倒這堵牆」的歷史時刻。

高市早苗的發言未遭撤回，並獲多個在野黨力挺；日本外交官赴北京重申日方立場，但中共不滿，採取一系列羞辱性行動，包括宣布停止日本水產品進口。宋國誠指出，中共對日本及台灣採取複合式脅迫策略，恐將對區域經濟及安全帶來長期影響。

宋國誠指出，中共對日本及台灣採取複合式脅迫策略，恐將對區域經濟及安全帶來長期影響。 圖：翻攝自 X《 彩云香江》

在區域防衛布局上，長期不結盟的印度、印尼近期也有動作。印度與美國防長 11 月簽署十年防衛夥伴架構協議，美方稱此舉為「區域穩定與嚇阻的基石」。印尼與澳洲則完成新安全條約談判。宋國誠表示，這些舉措可能形成「反共骨牌效應」，增加中共在區域外交及安全上的壓力。

針對日本可能採取的軍事行動，防衛大臣小泉進次郎表示，內閣將針對「整體發生的事態」進行「綜合判斷」，以做出「最有利國民」的決定。宋國誠指出，日本可能結合法律授權，動用集體自衛權，配合美軍介入台海，並透過外交、經濟及軍事多層面應對中共施壓。

日本首相高市早苗(左)與防衛大臣小泉進次郎。 圖 : 翻攝自新華網

至於中共的反制策略，宋國誠認為目前多為經濟打擊及外交威嚇，效果有限，反而可能激發美日澳印等國聯手行動。知名基金經理人凱爾·巴斯在社群平台表示，「台灣『有事』，就是美、日本、澳洲、菲律賓『有事』。」分析指出，菲律賓、韓國甚至印度，都可能在中共施壓下重新評估對台海安全的立場。

宋國誠總結，日本在面對中共壓力時，將可能採取「外交冷戰」、「替代外交」以及以台制共等多元策略，兼顧國內安全與區域穩定。

